Návrh ministerstva financí: ve státní správě a službách se obsadí o tisíc míst více, než se seškrtá

Stát by měl v příštím roce přijmout více lidí a obsadí více pozic, než kolik by se mělo seškrtat. Vyplývá to z materiálu ministerstva financí o přípravě rozpočtu na příští rok, který by měla v pondělí projednat vláda. Podle něj by se sice mělo zrušit přes 5700 postů, přibýt by ale mělo 1600 učitelů, 3150 lidí v neučitelských profesích, 1000 vojáků a přes 900 příslušníků bezpečnostních sborů. Praha 18:01 19. června 2019 Suma na platy ve státní správě a službách by se měla zvednout proti letošku o dvě procenta, učitelům o deset procent a neučitelským profesím o sedm procent. (ilustrační foto)

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) na jaře řekla, že je ve veřejné správě po odečtení míst ve školství a bezpečnostních sborech asi 6800 neobsazených pozic. Neobsazenost tak dosahovala asi 12 procent. Materiál k rozpočtu počítá s tím, že by od ledna měla na ministerstvech ubýt desetina míst.

V dalších resortních úřadech by to mělo být pět procent. V příspěvkových organizacích, jako jsou třeba knihovny, divadla, nemocnice, muzea, galerie, dětské domovy či ústavy, by to pak měla být tři procenta. Polovina uspořených peněz na platy ze seškrtaných míst by se využila na odměny.

Celkem by se mělo zrušit 5718 pozic. Na platech by se tak ušetřilo 1,28 miliardy korun. S odvody to činí 1,74 miliardy. O nejvíc míst by měl přijít resort práce, a to o 1130. Následují resorty financí s 1073 místy a vnitra se 753 místy. Škrty by se podle plánu měly dotknout 557 postů resortu spravedlnosti a 359 resortu obrany. V kultuře by mělo ubýt 227 míst, v resortu zemědělství 293. O 115 pozic méně by mělo být ve školství.

Zvyšování platů

Suma na platy ve státní správě a službách by se měla zvednout proti letošku o dvě procenta, učitelům o deset procent a neučitelským profesím o sedm procent. Na výdělky a platby za provedenou práci na ministerstvech, v úřadech a příspěvkových organizacích by mělo v rozpočtu být o 13 miliard víc než letos. Celkem by to činilo kolem 220,5 miliardy.

Tuto sumu by si měli rozdělit lidé na 465 429 pozicích. Míst by tak bylo o 984 víc než letos. Pro rok 2021 návrh počítá s úbytkem 1418 pozic, v roce 2022 by se mělo škrtnout 17 míst.

Průměrný plat ve veřejné správě a službách by se měl příští rok proti letošku zvednout o 2551 korun. Dosáhnout by měl podle plánu 37.995 korun. V roce 2021 by se mohl dostat na 39.721 korun, v roce 2022 by se zvyšovat už neměl, vyplývá z materiálu.