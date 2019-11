Piráti chtějí řešit zvyšování platů učitelů systémově. Stávka podle Michálka nebude mít vliv na jednání

Středeční stávka na školách nebude mít podle místopředsedy hnutí ANO Jaroslava Faltýnka, místopředsedy Pirátů Jakuba Michálka a místopředsedy KDU-ČSL Jana Bartoška nejspíš vliv na jednání vlády o platech učitelů. Řekli to v neděli v Otázkách Václava Moravce. Odbory vyhlásily stávku kvůli navyšování mezd, které je podle nich nedostatečné. Učitelé dostanou v příštím roce přidáno celkem deset procent. Piráti by ale chtěli problém řešit systémově. Praha 14:52 3. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V Otázkách Václava Moravce debatovali (zleva) Jan Bartošek (KDU-ČSL), Jakub Michálek (Piráti) a Jaroslav Faltýnek. | Zdroj: Reprofoto z ČT24

Andrej Babiš (ANO) ve středu po zasedání vlády oznámil, že se platy učitelů budou zvedat o osm procent v tarifní složce a o dvě procenta v pohyblivé na odměny. Premiér přitom na začátku roku sliboval, že zvedne platy učitelů o 15 procent, polovinu z toho měla tvořit pohyblivá složka.

Školské odbory kvůli tomu na 6. listopadu ohlásily celodenní stávku učitelů. Některé školy se zavřou, jiné budou fingovat omezeně. Podle Faltýnka ale nebude mít středeční stávka vliv na projednávání vlády.

„Myslím, že není důvod stávkovat,“ řekl s tím, že do roku 2021 se zvedne průměrná mzda učitelů na 45 000 korun. Připomněl také, že platy učitelů vzrostly za šest let o 60 procent.

Ani podle Bartoška nebude mít stávka na další jednání o platech učitelů vliv. „Platy rostou, na druhou stranu hnutí ANO neplní své sliby, to ale není překvapivé,“ řekl.

Michálek si ale myslí, že chyba je zejména systémová. „Stejně jako máme valorizaci u důchodů, tak podobným způsobem by mělo být zaručené i to, že se učitelé nebudou muset každý rok hádat o to, aby vzrostly jejich důchody,“ vysvětlil. Piráti podle něj vyjednávají půl roku zákon, který by to zajistil. Dokončený by měl být do konce roku. Zástupci stran se dohodli, že budou o záměru jednat.

Ústavní stížnost

Sněmovna se v pátek ani na čtvrtý pokus nedostala k hlasování o vládním daňovém balíčku, který především zvyšuje spotřební daně z lihu a tabákových výrobků i zdanění hazardu. Mohla za to dlouhá debata. Koalice kvůli tomu prosadila, že se bude o návrhu hlasovat ve středu, i kdyby nebyla ukončena diskuze. Opozici s takovým řešením nesouhlasí, chce ho napadnout u Ústavního soudu. Koalice opozici obviňuje z obstrukcí.

Podle Bartoška stížnost smysl má. „Ohledně daňového balíčku jednáme daleko kratší dobu, nezazněly všechny argumenty,“ oznámil. K stížnosti by se podle předsedy hnutí STAN Víta Rakušana přidali i Starostové. Faltýnek ale uvedl, že opozice dostala dostatečný prostor k debatě. Piráti se k případné stížnosti přidat nechtějí.