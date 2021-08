Ekonom Münich: Učitelé si musí dobrý plat vyčekat. Politici by na ně neměli zase zapomenout

Platy učitelů narostly od roku 2018 o 40 procent. „Vláda své programové prohlášení plní. Je to historicky nevídaný úprk nahoru během několika let,“ chválí ekonom a specialista na analýzy vzdělávání Daniel Münich z výzkumného centra IDEA. „Je ale potřeba na té úrovni vydržet dlouhodobě,“ upozorňuje s tím, že lepší platové podmínky se v zájmu o profesi pedagogů projeví až s odstupem. Praha 0:10 21. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Münich upozorňuje na mnoho mladých pedagogů a pedagožek, kteří učitelské povolání opouštějí a odchází na lépe placená místa. Ilustrační foto | Zdroj: Profimedia

Příslib by tedy měl být dostatečně věrohodný, radí ekonom: „Jak praxe v posledních letech ukázala, je velká pravděpodobnost, že politici na učitele dlouhodobě zapomenou. A protože vzdělávání a školství je jedním ze základních zdrojů růstu, tak je záhodno si udělat uzel na kapesníku ve formě zákonné indexace.“

S dalším navyšováním mezd ve školství ale nesouhlasí ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Podle jejích výpočtů totiž nárůst výdajů na platy učitelů vyjde státní kasu na 24 miliard korun, které by bylo nutné ušetřit na mzdách jiných zaměstnanců veřejného sektoru.

„Ten výpočet jsem neviděl, ale zdá se mi velice pochybný. Nemyslím si, že jsou to tak obrovské částky, protože pokud by to bylo tak, jak je to v tom zákoně (návrh novely zákona o pedagogických pracovnících – pozn. red.) napsáno, v podstatě by se relativní úroveň platů do budoucna už jen udržovala,“ tvrdí host Interview Plus.

Podobné náznaky, že platy učitelů budou znovu klesat, mohou způsobit snížení zájmu o pedagogickou profesi, varuje Münich a upozorňuje na mnoho mladých pedagogů a pedagožek, kteří učitelské povolání opouštějí a odchází na lépe placená místa, aby mohli založit rodinu.

To souvisí mimo jiné s tím, že nejnižší relativní platy mají učitelé ve středním věku.

„Plat učitele roste pomalu s věkem, ale trvale. Prostě si to musí vyčekat. Pokud ale není dost trpělivý, aby čekal celou kariéru do padesáti let, tak učitele čeká pokles relativního platu. Protože vrstevníci z jiných profesí jdou strměji nahoru. Proto vidíme, že absolventi jdou učit, ale záhy ze škol odcházejí, protože potřebují více peněz, aby uživili rodinu,“ shrnuje specialista na analýzy vzdělávání a ekonom.

