Učitelům přidáváme 15 miliard. Nebýt opozice, tak nám všichni zatleskají, říká poslanec Klíma

Platy učitelů ve výši 130 procent průměrné mzdy by měl garantovat zákon. Debata o něm pokračuje ve Sněmovně, opozice požaduje, aby nárok na vyšší odměnu měli i další pedagogičtí pracovníci, podle vlády je to ale mimo ekonomické možnosti státu. „Jako pravicový politik nedokážu zodpovědně říct, že lidé se středoškolským vzděláním a 250 hodinovým kurzem by měli mít nárok na 130 procent průměrné mzdy,“ říká poslanec Pavel Klíma (TOP 09).

