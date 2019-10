Školské odbory hrozí stávkou. Nesouhlasí s navýšením platů učitelů jen o osm procent

Odboráři nesouhlasí s navrhovaným růstem základů platů učitelů o osm procent, na kterém se dohodl premiér Andrej Babiš s ministrem školství Robertem Plagou (oba ANO). Požadovali navýšení tarifů o deset procent, jsou kvůli tomu ve stávkové pohotovosti.

Podle mluvčí odborářů Jany Kašparové je nižší částka v rozporu s posledním jednáním s předsedou vlády a ministrem školství. „Bylo dohodnuto, že rozdělení by mělo být 75 procent do tarifů a 25 procent by měla být nadtarifní složka platu,“ uvedla pro Radiožurnál.

To by znamenalo navýšení tarifů o více než devět procent. Mluvčí ministerstva Aneta Lednová uvedla, že platy rostou v souladu s programovým prohlášením vlády.

„Celkový objem na platy pedagogů poroste v roce 2020 o deset procent. Jsme tedy přesvědčeni, že stávka není na místě,“ konstatovala Lednová s tím, že průměrný plat učitele bude o 50 procent vyšší než v roce 2017.

Ani podle Plagy není stávka namístě. Peremiér Babiš také řekl, že už není o čem jednat. Podle předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly je nyní důležité, aby zástupci vlády se školskými odbory ještě jednali.

„Soustředil bych se spíše na to, aby jak pan ministr Plaga, tak pan premiér Babiš udělali všechno pro to, aby do konce tohoto týdne našli shodu s odborovým svazem, protože toto je zásadní rozpor, není malý, a myslím, že je potřeba jednat a nečekat, co udělá jedna či druhá strana,“ řekl pro Radiožurnál Středula.

Růst tarifů o osm procent představuje přidání od 1084 do 3534 korun podle délky praxe a kvalifikace.

Učitelé základních a středních škol si polepší od 2290 do 2986 korun. Při desetiprocentním přidání podle požadavku odborů by to bylo od 2863 do 3733 korun.

Vláda slíbila, že do konce volebního období by měli učitelé mít 150 procent svého příjmu z roku 2017, měli by tak vydělávat 45 tisíc korun hrubého.

Zda se stávka opravdu uskuteční, zatím není jisté. Vedení odborů nyní čeká na to, jak se k plánu postaví jejich kolegové z regionů.