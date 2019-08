Úřad povolil stavbu plavební komory u Dětského ostrova v Praze. Magistrát a městské části se odvolají

Zástupci všech tří samospráv už dříve avizovali, že v případě povolení stavby proti rozhodnutí podají odvolání. Podle rozhodnutí, které je zveřejněno na úřední desce magistrátu, to mohou učinit do 15 dní u ministerstva zemědělství.

Pražský náměstek Petr Hlubuček (STAN) řekl, že odvolání za město se už připravuje. Zástupci vodní dopravy nebo Povodí Vltavy naopak výstavbu komory podporují.

Stavbu loni zamítl stavební úřad Prahy 5, povodí však podle zákona mohlo ještě požádat vodoprávní úřad na magistrátu. Oba úřady spadají pod státní správu a politici na ně nemají mít vliv. Podle rozhodnutí disponovalo povodí závaznými stanovisky magistrátních odborů a dalších institucí, podle kterých je stavba v souladu s pražským územním plánem, památkovou ochranou či hygienickými předpisy.

Námitky proti stavbě začátkem tohoto roku podala Praha 1, Praha 5, Klub Za starou Prahu, spolek Zdravý rozum a Český svaz stavebních inženýrů. Úřad všechny označil za nedůvodné.

Nárůst lodní dopravy

Pražští radní tento týden vyjádřili usnesením nesouhlas se stavbou komory, stejně jako už předtím radnice obou přímo zainteresovaných městských částí. Vedení Prahy také schválilo text memoranda s Prahou 1 a Prahou 5, ve kterém se všechny tři strany zavazují, že využijí všechny zákonné prostředky k tomu, aby stavbě zabránily. Státní podnik novou komoru odůvodňuje nedostatečnou kapacitou té stávající a na projektu trvá.

Hlubuček řekl, že město připravuje odvolání. „Za nás ho bude podávat Institut plánování a rozvoje a máme na to od předvčerejška 15 dní,“ uvedl. Memorandum s městskými částmi podle něj zatím podepsáno nebylo a mělo by se tak stát co nejdříve. Má však spíše deklarativní povahu a odvolání musí každá ze samospráv podat zvlášť.

Plán se proti rozhodnutí odvolat potvrdily i obě městské části. „Rozhodnutí jsem ještě nečetl, ale určitě dáme odvolání a použijeme případně i všechny další právní prostředky k zabránění vybudování druhé plavební komory,“ napsal v SMS starosta Prahy 1 Pavel Čižinský (Praha 1 Sobě). Podobně se na facebooku Prahy 5 vyjádřil její radní pro dopravu Jan Panenka (ODS).

Podle samospráv povede stavba nové komory k vyššímu provozu velkých lodí, který je už nyní v centru Prahy nadměrný - stávajícím smíchovským zdymadlem projíždí ročně zhruba 28 000 lodí. Vedení města se bojí většího znečištění ovzduší a hluku, stejně jako narušení atmosféry centra města.

S tím ovšem nesouhlasí předseda představenstva společnosti Vodní cesty a bývalý šéf Ředitelství vodních cest Jan Skalický. „Malá komora naopak odlehčí provozu ve stávající komoře, která je nejvytíženější městskou komorou v Evropě,“ podotkl. Samosprávy podle něj matou veřejnost nepravdivými informacemi a jejich postoj označil za politický omyl.

Stavbu podporuje i Povodí Vltavy. Podle Huga Roldána ze státního podniku druhá plavební komora přispěje ke zrychlení proplavování lodí, a tím ke zkrácení čekacích lhůt. Tím se zároveň zvýší i bezpečnost na řece. Dalším pozitivem podle něj bude i zapojení komory do ochrany před povodněmi, a to konkrétně urychlením přemístění lodí do ochranného přístavu na Smíchově.

Komora má být 55 metrů dlouhá, 11 metrů široká a má být umístěna na opačné straně Dětského ostrova než ta stávající. V případě, že povodí získá pravomocné povolení, by stavba měla trvat dva až tři roky a podle dokumentace k územnímu rozhodnutí by vyšla na zhruba 530 milionů korun.