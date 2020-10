Ministerstvo posílá do Uherského Hradiště plicní ventilátory. Okres patří k nejpostiženějším v Česku

Stát v sobotu poslal do Uherskohradišťské nemocnice deset plicních ventilátorů. Ze skladu Správy státních hmotných rezerv (SSHR) v Sedlčanech na Příbramsku převáží ventilátory do nemocnice kvůli nepřízni počasí nákladní vozidlo. Podle původních plánů s nimi měl vzlétnout vrtulník, řekl mluvčí správy Jakub Linka. Zásilka by měla dorazit kolem 13.00, uvedl ředitel Uherskohradišťské nemocnice Petr Sládek.

