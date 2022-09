Do spoje se nedostali ani školáci. Na Vysočině lidé víc jezdí veřejnou dopravou, busy ve špičkách nestíhají

Děti z Rudíkova na Třebíčsku mají letos v září problém dostat se do škol v Třebíči. Ranní autobus, kterým jezdily, zatím pokaždé přijel plný. Lidé na Vysočině totiž jezdí víc veřejnou dopravou. Některé spoje ve špičkách už ale kvůli tomu nezvládají pobrat všechny cestující včetně školáků. Rudlíkov 10:12 6. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dopravce, kterým je společnost Zdar, potvrdila, že momentálně prověřuje možnosti, jak situaci vyřešit | Foto: František Jirků | Zdroj: Český rozhlas Vysočina

„V pátek jsem odešel domů a do školy jel na motorce. V autobuse nebylo k hnutí,“ popisuje student Vojta.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Lidé patrně více jezdí veřejnou dopravou. Do některých autobusů, třeba na Třebíčsku, se nedostanou

Ještě předtím, než autobus přijede do Rudíkova, mají žáci, kteří čekají na odvoz do školy, zprávy od svých spolužáků. Díky tomu už ví, že autobus přijede plný.

Na zastávce s nimi čeká starosta Zdeněk Souček (nez., kandiduje v letošních volbách). Situaci přijel zkontrolovat s hasičským mikrobusem.

„Čekám, kolik lidí se do autobusu nevejde, a případně je odvezu do škol a do Třebíče,“ říká a odjíždí s osmi lidmi. Na problém ho upozornili rodiče, kteří si stěžovali, že se děti nedostaly do školy.

Dopravce na Teplicku opět ruší spoje, nevyjely jich téměř dvě desítky. Od prosince je to již potřetí Číst článek

Uvolněný zastupitel zodpovědný za krajskou veřejnou dopravu a kandidát na jihlavského primátora Martin Hyský (ČSSD) tvrdí, že hejtmanství už hledá společně s dopravcem řešení.

„Pravděpodobně by byl přidán nový autobus, ale závisí to na technických možnostech dopravce, které má – řidiči, autobusy,“ říká Hyský.

Dopravce, kterým je společnost Zdar, potvrdila, že momentálně prověřuje možnosti, jak situaci vyřešit.

Podle dat krajského úřadu jezdí lidé na Vysočině veřejnou dopravou častěji. V červnu, který byl posledním měsícem před prázdninami, jich bylo o 11 procent víc než před rokem.