Kubek: Ve skutečnosti si covid vybral už asi 41 tisíc obětí. Odhadem bude umírat 100 lidí denně

V Česku opět sílí epidemie koronaviru. Za sobotu přibylo 5736 nově nakažených. To je zhruba o 700 více než před týdnem. V nemocnicích je nyní 2585 nakažených, z toho 360 ve vážném stavu. „Optimismus, který jsem šířil před měsícem, už mě opouští," komentuje současnou situaci prezident České lékařské komory Milan Kubek pro Radiožurnál. Vyzývá lidi, aby se dál očkovali. Praha 18:21 7. listopadu 2021

Mohl byste nám poskytnout komentář k aktuálním číslům, k tomu, že v Česku přesáhl počet úmrtí s nákazou koronavirem 31 tisíc a že teď umírá denně s nákazou přes 40 lidí?

Těch 31 tisíc, to je statistika. Ve skutečnosti víme, že umřelo o několik tisíc lidí víc, takže přibližně si covid vybral asi 41 tisíc obětí. Je to ta podzimní vlna loňského roku, kdy řada seniorů umřela v domácím prostředí, aniž se u nich stanovila diagnóza.

Ale máte pravdu. Situace opravdu není dobrá. Epidemie nekontrolovaně roste. Máme přibližně asi tři týdny časové zpoždění oproti minulému roku, takže nás opravdu nečeká nic dobrého.

Chtěl bych vyzvat všechny, kdo se ještě nenaočkovali, aby se běželi naočkovat. A pokud to odmítají, tak nabádám alespoň ty zodpovědné, kteří už naočkovaní jsou, ale mají nárok na přeočkování, tak aby neváhali a šli se okamžitě přeočkovat.

Opravdu se, bohužel, ukázalo, že jak po prodělané nemoci, tak po očkování ta imunita klesá rychleji, než jsme si přáli a to očkování je potřeba.

Naočkovat by se měli i lidé, kteří nemoc prodělali, protože ani přítomnost protilátek neznamená, že by se nemohli očkovat. Nic jim nehrozí, ba naopak, jejich imunita bude ještě lepší. Nějaké plošné stanovování protilátek je nesmysl. Utráceli bychom miliony korun a nezachránili ani jeden jediný život. Ty životy zachraňuje očkování.

Pokud už někdo onemocní, a patří do té rizikové skupiny, pak by měl okamžitě kontaktovat svého praktického lékaře, aby ho poslal na podání infuze monoklonálních protilátek, které fungují jako taková krabička poslední záchrany. Mohou zabránit tomu, aby ten člověk nemusel skončit v nemocnici nebo, nedej bože, neskončil doslova.

Obraťme teď pozornost směrem ke zdravotnickému personálu, kterému se covid také nevyhýbá. Počty nemocných lékařů a sester jsou ale oproti loňskému roku podstatně nižší. Kolik nakažených zdravotníků bylo loni touhle dobou? Kolik jich je teď?

Loni touto dobou už jsme měli naráz více než 10 tisíc nemocných zdravotníků. Teď se to číslo pohybuje okolo dvou tisíc. Ta situace je teď samozřejmě díky proočkování zdravotníků výrazně lepší. Bylo to právě očkování, které se stalo prioritním pro zdravotníky, a to i díky nám, České lékařské komoře, které se podařilo prosadit, že zdravotníci se proočkovali hned v té první vlně začátkem roku. Díky tomu jsme zabránili kolapsu zdravotnictví, protože ta tehdejší míra nemocnosti byla skutečně enormní.

Teď je situace lepší a kolegové a kolegyně se nechávají přeočkovávat, protože většině z nás už právě od toho druhého očkování uplynulo více než půl roku.

Jaká je konkrétně proočkovanost mezi lékaři a zdravotními sestrami? Máte přesné číslo?

To číslo zůstává přibližně stabilní. Je to 87 % lékařů a téměř 80 % všech zdravotních sester, kteří jsou naočkováni minimálně těmi dvěma dávkami.

Koronavirus tedy teď zdravotníky tolik neohrožuje. Jak ale zvládají narůstající počet hospitalizovaných? Myslíte, že v létě a předchozích měsících ušetřili alespoň nějaké síly?

My jsme se v létě snažili dohánět ty odložené výkony a operace, protože když zdravotnictví řeší pouze covid, tak na to nakonec doplatí úplně všichni včetně těch, kteří žádný covid nemají a těch, kteří se zodpovědně nechali naočkovat a chránili se. Zdravotnictví totiž musí, a dochází k tomu právě teď, vyčleňovat kapacity na pacienty s covidem a na to ostatní není ani čas, ani místo.

Mě velmi mrzí, že jsme promeškali tu „letní přípravu“. Tím, že se v létě naočkovalo minimum lidí, tak kvůli tomu se zdravotnictví opět zahlcuje a zahlcuje se hůře, než jsem očekával.

Přiznávám, že optimismus, který jsem šířil před měsícem, už mě opouští. Tehdy jsem očekával, že díky proočkované části populace a tomu, že nemoc už někdo prodělal, bude zatížení zdravotnictví i při více než deseti tisícových počtech nových případů čtvrtinové. Že tedy nebudeme mít naráz 10 tisíc, ale řekněme dva a půl tisíce v nemocnici, že nebudeme mít na JIP dva tisíce lidí, ale řekněme 500 a nebude umírat 250 lidí denně, ale řekněme „jen“ padesát.

Teď svůj odhad poupravuji. Když to všechno dobře dopadne, tak budeme na „pravidle jedné poloviny“. To znamená, že v nemocnici bude 5 000 lidí, 1000 na JIP a umírat bude 100 lidí denně. To je hrozné, když si uvědomíme, že už nejsme tak bezbranní, jako jsme byli loni. Máme očkování, jen jsme hloupí a nejsme schopni ho využívat.

Kdy očekáváte největší nápor hospitalizovaných? Jsou to zhruba ty dva týdny od teď?

Záleží na tom, jestli se koronavirus opět přesune z východní části republiky na tu, v současnosti méně postiženou, západní část. Pokud se tak stane, tak by se vrchol epidemie určitě odložil do doby k vánočním svátkům. Upřímně, teď nikdo není schopný predikovat, jak dlouho potrvá ta stávající vlna a co na ni naváže. Jestli budeme zase opakovat stejné chyby jako vloni.

Chtěl bych zdůraznit, že dosud neplatí žádná protiepidemická opatření, která by nějakým účinným způsobem tuto vlnu brzdila. Ta vlna do značné míry běží samospádem, a jestliže vláda vyhlašuje nějaká opatření s tím, že odloží jejich účinnost o více než 14 dní, tak je to směšné. Politici jakoby stále nepochopili, že volební kampaň dávno skončila.