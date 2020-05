Jak promořená je česká populace? Výsledky plošné studie jsou klíčové pro další boj s koronavirem

Tisíce lidí otestovali lékaři na přelomu dubna a května na protilátky proti onemocnění covid-19. Předběžné výsledky studie, která má ukázat, kolik lidí onemocnění prodělalo bez příznaků, ve středu představí ministerstvo zdravotnictví. Jde o klíčová data, která napoví, jak se může epidemie dál vyvíjet a jak má vláda rozvolňovat přijatá opatření. Praha 6:15 6. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Odběr vzorků během plošného testování české populace na promoření koronavirem | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Slovní potyčky mezi lidmi ve frontě museli uklidňovat policisté například v Brně hned první den testování, ve čtvrtek 23. dubna. Zájem lidí byl obrovský. V Praze proto druhý den začali na odběrových místech používat pořadová čísla.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž o hromadném testování

Testování pro veřejnost v Praze prakticky skončilo po čtyřech dnech, kdy se naplnily kapacity u všech věkových skupin. Následovaly Litoměřice a Brno.

Prvního května, tedy o den dřív, než bylo v plánu, skončila studie i v Olomouci, Litovli a Uničově. Zdravotníci tam otestovali přes devět a půl tisíce lidí, řekl národní koordinátor testování Marián Hajdúch.

„Jen v Olomouci se této studie zúčastnilo 5,7 procenta obyvatel, v tom uzavřeném regionu Litovelské a Uničovské oblasti, kde se nachází asi 24 tisíc obyvatel, se této studie zúčastnilo 16 procent,“ popsal Radiožurnálu.

Protože šlo o výrazně zasažené oblasti, zdravotníci tam dobrovolníkům odebírali i žilní krev, vysvětluje ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek.

„Očekáváme u nich možnost zjistit ten maximální potenciál epidemie v české populaci. Tato studie se dívá do minulosti a bude odpovídat na otázku, zda jsme tu epidemii zastavili včas nebo ne včas, a jak hodně mohla projít českou populací,“ vysvětluje Dušek.

Čím promořenější, tím lepší

Studie má totiž pomocí protilátek odhalit, kolik lidí onemocnění covid-19 prodělalo, ale s minimálními nebo žádnými příznaky, takže o tom ani nemusí vědět. Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula už dřív odhadoval, že jejich počet nebude vysoký.

Biochemik Konvalinka: Ambice české vlády na vlastní vakcínu nechápu. Doufám, že kolegové mají plán Číst článek

„Neočekávám, že tady budou desítky procent, protože to není v žádné zemi, byť tam ta epidemie probíhala podstatně intenzivněji, my se budeme opravdu pohybovat někde na jednotkách.“

I když to může znít jako dobrá zpráva, pro epidemiology je to přesný opak. Znamenalo by to, že je Česko teprve na začátku a případů může dál přibývat, pokračuje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO.

„Určitě v takovém případě budeme muset velmi zvažovat ten plán rozvolňování a soustředit se na dopady v rámci nějakého nárůstu pozitivních případů. Čím vyšší míra promořenosti, tedy kolektivní imunity, tím ta situace bude spíše pozitivní v tom konečném důsledku.“

Postupné uvolňování opatření má vyvažovat takzvaná chytrá karanténa, a také plošné testování obyvatel v ohniscích nákazy, tedy v nejvíce zasažených oblastech. To už začalo například v Moravskoslezském a Jihočeském kraji.