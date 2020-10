Stát chce antigenními testy otestovat celou populaci. Pilotní projekt probíhá na Uherskohradišťsku

Ministerstvo zdravotnictví chystá další plošné testování populace na koronavirus. V rámci pilotního projektu mají zdravotníci v těchto dnech vyšetřit tisíce lidí v oblasti Uherského Hradiště pomocí takzvaných antigenních testů. Radiožurnálu to řekl náměstek Všeobecné zdravotní pojišťovny David Šmehlík. V rámci plošného testování chtějí zdravotníci vyšetřit až šest milionů vzorků. Uherské Hradiště 20:00 18. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Testování koronaviru | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Hromadné testování Česko zažilo už koncem dubna. V devíti dnech se ho tehdy zúčastnilo zhruba 27 tisíc lidí. Mezi nimi byla i paní Lea z Prahy, která se šla se nechat otestovat kvůli starší příbuzné.

„Myslím, že momentálně jí víc škodí izolovanost než samotné ohrožení covidem, tak bych jí docela ráda třeba zase začala navštěvovat,“ řekla tehdy Radiožurnálu.

Teď má ministerstvo zdravotnictví ambicióznější plán – za tři dny otestovat pět až šest milionů Čechů, doplňuje náměstek Všeobecné zdravotní pojišťovny David Šmehlík: „V případě, že bude rozhodnuto o plošném modelu testování, tak se bude jednat o několik tisíc odběrových míst. Testování bude provedeno v několika dnech, aby ta informace byla validní. Předpoklad je, že by to byl pátek, sobota a neděle.“

Zapojit by se do toho měli nejenom praktičtí lékaři, jak ve svém úterním projevu nastínil ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO): „O zapojení do systému testování požádáme praktické lékaře, nemocnice, aktuální odběrová místa a dále speciální odběrová místa posílená až o sedm tisíc studentů lékařských fakult a dalších až deset tisíc studentů jiných vysokých škol.“

Ti by podle předsedy Sdružení praktických lékařů Petra Šonky měli pomoct hlavně s administrativou, která je s testováním spojená. Na samotné odběry by podle Šonky lidi nemuseli chodit do ordinací.

„Mluvilo se i o tom, že by testování nemělo být v ordinacích, ale že by se měly využít prostory škol a úřadů, kde by se daly použít stejné prostory jako volební místnosti. Bylo by více prostoru pro pohyb pacientů tak, aby nedocházelo k většímu srocování lidí,“ popisuje Šonka pro Radiožurnál.

Antigenní testy

V těchto dnech se plán zkouší takzvaně nanečisto, a to v oblasti Uherskohradišťska: „Vyzkouší se přínosnost testování z hlediska laboratorního – to znamená, jak ta metoda bude citlivá ve srovnání s PCR testováním. Očekávám od toho, že se otestuje i logistika, jestli je to realizovatelné,“ pokračuje Šonka.

Výsledky by podle Davida Šmehlíka z VZP měly být příští týden. K plošnému testování chce ministerstvo zdravotnictví použít takzvané antigenní testy. Výsledek ukážou do půl hodiny. Jsou také levné a nenáročné.

Nevýhodou ale je nižší citlivost, jak upozornila Laboratorní skupina covid při ministerstvu zdravotnictví ve svém stanovisku: „Antigenní test má nižší senzitivitu – uváděnou většinou v rozmezí 85 až 95 – v porovnání s metodou PCR, která je považována za zlatý standard diagnostiky. Vůbec by neměl být používán jako screeningový k vyšetřování jedinců s nízkou pravděpodobností infekce.“

Je u nich totiž poměrně vysoké riziko, že falešně vyhodnotí pacienta jako pozitivního. Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) ale na jejich použití trvá. „Když tuhle skupinu netestujeme vůbec, tak nám uniká 100 procent, takhle nám unikne někde mezi 3-17 procenty,“ říká.

Stát na to plánuje nakoupit deset milionů sad testů za zhruba 3,5 miliardy korun. Kdy přesně a v jakém rozsahu plošné testování proběhne, zatím není jasné.