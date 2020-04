V Brně už otestovali potřebný počet seniorů. Pro plošné testování odborníci potřebují hlavně nezletilé

„Kapacity těch odběrových míst jsou omezené, takže po určitě době jsme bohužel museli zájemce odmítat. Tímto bych chtěl těmto lidem poděkovat za shovívavost a trpělivost,“ dodává Hejduk.

Odborníci ve stanech na testování kolektivní imunity v souvislosti s pandemií koronaviru už od sobotního rána v Brně netestují seniory z věkové skupiny 60 až 89 let. Potřebný počet seniorů už otestovali v minulých dnech.

Seniory nevyšetří ani ve stanech na Moravském náměstí, ani u univerzitního kampusu. Nejvíce teď odborníci potřebují zástupce z věkové skupiny osm až 17 let. Upozorňují, že všichni nezletilí z této věkové skupiny, musí na test přijít se svým zákonným zástupcem, jinak do testování nemohou být zapojeni.

Chybí děti a nezletilí

Za první dva dny bylo v Brně otestováno 2386 lidí z cílového počtu 5000. Potřebují shromáždit 1000 vzorků z věkových skupin 8 až 17 let a 60 až 89 let, u seniorské skupiny už se to podařilo. Ve věkových skupinách 18 až 39 let a 40 až 59 let pak potřebují celkem 1500 otestovaných lidí, tam je otestována přibližně polovina potřebného množství lidí.

„Celá ta studie je koncipovaná tak, že my potřebuje určitý počet osob od každé kategorie, abychom poté mohli promítnou ty výsledky do odhadu celé populace,“ říká Hejduk.

Podle Hejduka v současnosti nejvíce chybí testování dětí a nezletilých. „Budeme jim přímo vyhrazovat fronty, aby nemusely zbytečně čekat, nebo třeba určitě časy, kdy by měly na místo dorazit. Například v Praze je od patnácti hodin pro děti vyhrazen jeden stan v Kateřinské zahradě,“ dodává. Děti se mohou vyšetření zúčastnit pouze v Praze a v Brně.

Personál testovacích míst je tvořen lékaři a dobrovolníky z lékařských fakult. Na místech jsou přítomni vojáci Armády České republiky a vojenští psychologové. „Zvládání situace je velmi kvalitní, tím stanem projde 40 až 55 osob za hodinu,“ říká Hejduk.

Výsledky plošného testování by měly být známy na začátku května.