Na všechny se nedostane. Na test by měli jít jen ti, kdo to skutečně potřebují, říká karlovarský hejtman

Jak se v rozpočtech krajů projeví důsledky takzvaného daňového balíčku? Jak se v krajích daří organizovat plošné testování obyvatelstva? A proč v nejmenším kraji republiky ubývá obyvatel? Na otázky Tomáše Pancíře odpovídá Petr Kulhánek, nastupující hejtman Karlovarského kraje (za STAN).

Pokud jde o antigenní testování, komunikuje s vámi vláda tak, jak si představujete?

Ano, zrovna včera byly dvě videokonference v rámci Asociace krajů. Jedna z nich se týkala nejen antigenního testování, ale i všech souvislostí, které do toho vstupují – včetně připravovaného očkování.

Dospěli jste ohledně očkování k něčemu zásadnímu?

Dospěli jsme k řadě otázek, které nejsou vyjasněny. Dnes víme, že počátkem roku do Karlovarského kraje dorazí zhruba 1000 dávek očkování, což se ovšem nerovná očkování pro 1000 lidí. Každý člověk musí být testován dvakrát, takže se bavíme zhruba o 500 osobách.

Prioritu, kdo má být očkován a kdo má daného člověka oslovit, dosud nikdo nestanovil. Je tam řada věcí, které je třeba ještě vyřešit, včetně technického zabezpečení – očkování musí být odděleno od testování, což jsou další kapacitní nároky, které ve zdravotnických zařízeních mnohdy nejsou.

Máte představu, kdo by měl být mezi oněmi 500 lidmi, kteří budou ve vašem kraji očkováni jako první?

Ano, a není to jen má představa. Jsou to jednoznačně pracovníci kritické infrastruktury, tedy zdravotníci a složky záchranného systému. Tím se lišíme od první metodiky, kterou jsme dostali ze státní úrovně. Ta prioritizuje chronicky nemocné a seniory 65+.

Já mám za to, že pokud budeme očkovat seniory, mnoho dalších seniorů bude potřebovat lékařskou péči, a nebudeme-li mít proočkovány záchranné složky, bude to špatně.

Kapacita pro antigenní testování je omezená. Pokud bude veliký zájem, obávám se, že se nemůže dostat na všechny. Proto prosím obyvatele Karlovarského kraje, aby k antigennímu testování sáhli tehdy, kdy vnímají jeho skutečnou potřebu, ať už je to návštěva příbuzných, seniorů. Nikoli jen pro to, že chci vědět tu informaci.

