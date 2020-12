Probíhá plošné testování učitelů na koronavirus. ‚Informace přišly pozdě,‘ stěžuje si asociace ředitelů

Od pátku se můžou všichni učitelé nechat zdarma otestovat na koronavirus. Týká se to třeba i vychovatelů, asistentů a dalších pedagogických pracovníků. Možnost mají následující dva týdny, tedy do pátku 18. prosince - pak by mělo před svátky začít testování pro zbytek populace. Pro učitele jsou teď připravené sady antigenních testů. Asociace ředitelů gymnázií si stěžuje, že pedagogové nedostali informace včas. Praha 12:38 4. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pro učitele jsou přichystané antigenní testy, které jsou rychlejší, než PCR testy (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Zájem mezi učiteli se nejspíš bude lišit v jednotlivých školách a regionech. Viceprezident Asociace ředitelů základních škol Jaroslav Jirásko odhaduje, že dobrovolně se nechá otestovat asi polovina učitelů.

Na základních a mateřských školách v Přibyslavi na Havlíčkobrodsku chtějí v testování učitelů postupovat společně. Ředitelka mateřské školy v Přibyslavi Martina Maloušková řekla, že doufají, že k nim přijede odběrný tým krajské hygienické stanice. Zájem tam ale musí mít dohromady alespoň 30 učitelů.

„Znamenalo by to, že by po domluvě, kdy bude větší počet zájemců o testování, by krajská hygienická stanice, vyslala výjezdový tým, který by otestoval jak pedagogické zaměstnance školky, tak pedagogické zaměstnance základní školy v jednom dni. Což by pro nás bylo ideální, co se týče provozu a chodu školy,“ popisuje Maloušková.

V případě Základní školy Buzulucká v Teplicích se mohou učitelé nechat otestovat cestou do školy. Celkem v ní pracuje zhruba 50 pedagogů, na test půjde podle ředitelky Mileny Hodkové asi každý osmý.

„My to nemáme daleko, jsme kousek od teplické nemocnice. A navíc u druhostupňových je střídavá a distanční výuka“ doplňuje Hodková.

Pozdní dodání informací

Ministerstvo zdravotnictví teprve ve čtvrtek v podvečer oznámilo, že nejméně jedno testovací místo bude v každém okrese. Zapojit by se měly i ordinace lékařů.

Dohromady podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za hnutí ANO) zvládnou odběrová místa otestovat až 40 tisíc učitelů denně. Do organizace se zapojilo i ministerstvo školství.

„V průběhu tohoto týdne jsme do škol zaslali veškeré informace, které se celého procesu týkají. V praxi to bude vypadat tak, že pedagogický pracovník požádá o provedení testu, prokáže se potvrzením o zaměstnání, které je zaměstnavatel povinen vystavit, a následně bude nasměrován do některého z odběrových center,“ říká mluvčí resortu Aneta Lednová.

Ředitelé škol musí pedagogům umožnit absolvovat testování v pracovní době, pokud tím nevznikne problém se zajištěním výuky. Jinak můžou jít vyučující na testy ve svém volném čase.

Podle předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií a ředitelky pražského gymnázia Nad Štolou Renaty Schejbalové, ale pedagogové nedostali informace k bezplatnému testování včas. Na testy jich tak kvůli tomu přijde málo, uvedla ve vysílání Radiožurnálu.

„Informace jsme od ministerstva zdravotnictví dostali včera ráno a opravdu přišly pozdě. Nedovedu si představit, že se dneska nějaký učitel půjde testovat, když se včera dozvěděl, kdy a kde a za jakých podmínek se bude testovat,“ myslí si Schejbalová.

Podle předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií taky není vhodně zvolená otevírací doba pro odběry na testy. Například do pražské nemocnice Na Bulovce se můžou pedagogové přijít otestovat od 9 do 14 hodin. V tu dobu je ale většina z nich ve škole.

Rychlejší, ale méně přesné

Pro učitele jsou přichystané antigenní testy, které jsou rychlejší než PCR testy. Jejich výsledek by měli pedagogové znát do dvaceti minut.

Antigenní testy se poslední dobou používají také v domovech seniorů a dalších sociálních zařízeních, kde je od soboty budou využívat i pro návštěvy, které budou opět po zhruba dvou měsících možné.

Kromě toho, že jsou antigenní testy rychlejší a taky levnější, vykazují statisticky větší chybovost než metoda PCR. Učitelé, kteří budou mít test pozitivní, se budou muset hned telefonicky hlásit svému praktickému lékaři. S příznaky nemoci budou muset do izolace, bez příznaků na místě absolvují ještě přesnější PCR test.

Ministerstvo zdravotnictví spočítalo, že pokud by se testování zúčastnili všichni pedagogové, bylo by potřeba 200 tisíc testů a stát by za to zaplatil asi 70 milionů korun.