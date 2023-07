Skupinka nadšenců v Manětíně pořádá kulturní akce na plovárně za dobrovolné vstupné, a daří se jim

Plovárna je sice oplocená, nemá ale bránu a dá se vejít ze všech stran. V bazénu čeří vlny jediný plavec, a z hladiny může pozorovat hemžení na břehu, kde se připravuje koncert. Pódium je dřevěné stejně jako celá budova, jak vystřižená ze starých filmů.

Za barem se zkušeně otáčí mladá žena, ze šatny nosí mládenci kabely a bedny, a z parkoviště se trousí první návštěvníci.

„Taky jsem nebyl úplně ochotný platit dobrovolné vstupné, měl jsem pocit, že jdu do rizika. Dneska tady nechám stejné prachy jako na každém jiném koncertě,“ říká Jiří, který dorazil s manželkou z nedalekého městečka Plasy.

„Jenom nevím, do jaké míry se to pořadatelům vyplatí.“ Celý areál patří obci, která ho pronajímá spolku Baroko v Čechách, což jsou pořadatelé všech akcí a provozovatelé plovárny.

Jednatelem je Roman Pekař zvaný Žebro, vysoký chlapík s vousem zapleteným do dlouhých copánků. „Na něco se vybere, na něco ne. Jsou kapely, za kterými přijedou jejich skalní fanoušci a dají sto procent. Častěji ale vybereme tak čtyřicet, padesát procent a zbytek doplatíme z výnosů stánku v komunitním centru.“

Žebro bere do ruky dřevěnou prosklenou kasičku, jde před pódium a obrací k divákům. „Vítejte na dalším koncertě, jsme rádi, že jste přišli a že přispějete, abychom mohli dělat kulturu na plovárně dál. Kasu nechám na baru.“

Diváci tleskají ale to už spíš dvojici hudebníků, kteří naladili kytary a rozjíždějí koncert.

Hraje Holeček & Marcel project, tedy Honza Holeček z kapely Flamengo a Petr Marcel z Framus Five Michala Prokopa. Dobrovolné vstupné nevídají na akcích často.

„Jedině snad, když je organizátorem třeba město. Jinak zcela výjimečně. Ono to má také nevýhodu, že není předprodej, a když se zrovna zhorší počasí jako dneska, lidi nepřijdou,“ říká Petr Marcel, ale naštěstí se plete. Vyhlášené rockery si v dešti a navíc ve čtvrtek diváci poslechnout přišli.

„Kdybych vystupoval s kapelou, musí přijít stovky lidí, aby se to zaplatilo. Takhle ve dvou stačí třetina,“ říká Holeček.

Klíčové pro pořadatele je komunitní centrum s barem, kde se střídají brigádníci nebo sami členové spolku Baroko v Čechách. Tržba musí pokrýt náklady.

„Zatím se nám to daří. Dobrovolné vstupné je ideální systém,“ říká hubený dlouhán v klobouku Jakub Chaloupka.

Zaváhá s dokončením věty a nakonec se rozesměje. „Protože oni prostě dávají. Určitě jsou lidé, kteří by vůbec nepřišli, řeknou si dvě kila, to tady nedám. Jenže pak přijdou, baví je to a peníze do kasy strčí. Nemyslím, že bychom byli nějak v minusu oproti tomu, kdybychom vybírali pevné vstupné,“ dodává.

Fanouškovou základnu si ale musela Plovárna Manětín vytvořit. Základem jsou sociální sítě, jiný způsob informování pořadatelé nemají. Žádné plakáty, žádná reklama.

„Dneska máme na Facebooku asi dvanáct set sledujících a pořád to bobtná,“ říká Žebro, který hodinu před začátkem koncertu vložil na profil fotografii plovárny s novou velkou plachtou, která ukrývá diváky před deštěm.

„Udělali nám ji v Číně na zakázku, aby pasovala před pódium. Lodí plula půl roku a dostali jsme ji naštěstí zrovna teď, když začíná pršet. Stála šedesát tisíc.“ To je na spolek pořádný ranec peněz a tak na plachtu vyhlásil už vloni sbírku.

„Třetinu dali dárci, třetinou přispěla Nadace Via a zbytek z našich peněz,“ vysvětluje úspěšnou strategii Jakub Chaloupka.

Příběh Plovárny Manětín vypadá idylicky, nikdy by ale systém dobrovolného vstupného a darů příznivců nefungoval, kdyby se tu nevytvořila dobrá parta. Spolek Baroko v Čechách má přes desítku aktivních členů a každý z nich bezplatně a pravidelně přidává ruku k dílu.

Našli v okolí nebo přímo tady v málo známém ale atraktivním městečku příjemné bydlení a kulturu si dělají pro radost.

„Jasně, že bez nadšení všech lidí ze spolku by to nešlo. Strávíme tady celé léto, ale stojí to za to,“ dodává Jakub Chaloupka, jde si načepovat do baru, vrací se mezi diváky a spokojeně vychutnává letní atmosféru na plovárně.