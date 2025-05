Plukovníkovi pokání za řízení v opilosti nevydrželo. Požádal o vyplácení renty, ačkoliv vyhlašoval opak

Pražský dopravní podnik má před sebou výzvu městského zastupitelstva, aby zvážil obsazení pozice bezpečnostního ředitele firmy. Kandidátem do funkce je bývalý náměstek policejního ředitele, který ve sboru skončil kvůli řízení v opilosti. Po odchodu ze služby veřejně prohlašoval, že nepožádá o policejní výsluhu. Podle zjištění iROZHLAS.cz však závazek nedodržel, renta se mu začne vyplácet příští měsíc. Praha 5:00 16. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Krejčí | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Kariéra náměstka ředitele policie Středočeského kraje, plukovníka Jana Krejčího se fakticky uzavřela v dubnu 2021. Tehdy se autem vracel z rozlučky s jedním z funkcionářů Policejního prezidia, když ho zastavila dopravní kontrola. Na místě nadýchal 2,39 promile alkoholu, finální výsledek zněl 2,09 promile alkoholu v krvi.

Po tomto excesu středočeský policejní šéf Václav Kučera rozhodl, že Krejčí skončí ve službě. Náměstek odešel ze sboru 25. září 2021.

Řízení v opilosti mělo pro něj trestní dohru, po přiznání mu žalobce nařídil poslat 60 tisíc korun charitě a na dva a půl roku odevzdat řidičský průkaz. Média se tehdy zabývala tím, zda Krejčímu po takovém incidentu náleží výsluha. Čistě z pohledu zákona ano.

„Když se nad tím zamyslíte, tak na to nárok nemám a ani nic nepobírám,“ řekl však Krejčí v lednu 2022 Českému rozhlasu. „Ne,“ odpověděl na doplňující dotaz, zda si o rentu požádá. Obdobně se tehdy vyjádřil pro Seznam Zprávy. Server iROZHLAS.cz vzhledem k aktuální debatě o jeho pozici v dopravním podniku zjišťoval, zda své slovo dodržel.

Nedodržel.

‚O výsluhu požádal‘

„Ministerstvo vnitra potvrzuje, že jmenovaný požádal o přiznání výsluhového příspěvku,“ zní oficiální odpověď Pavla Hartmana, ředitele odboru sociálního zabezpečení ministerstva vnitra, kterou má iROZHLAS.cz k dispozici. Renta pro Krejčího by vzhledem k délce jeho služby a výši příjmů měla činit zhruba 35 tisíc korun měsíčně.

Středočeský policejní ředitel Václav Kučera. | Foto: Jan Handrejch / Právo / Profimedia | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Z odpovědi resortu plyne, že bývalý plukovník se žádostí vyčkával. Na ministerstvo se obrátil až s velkým odstupem od odchodu ze služby. „Výplata výsluhového příspěvku bude jmenovanému vyplácena od měsíce června 2025,“ popsal ředitel Hartman. Výsluha náleží policistovi po 15 odsloužených letech, Krejčí působil ve sboru 22 let.

Krejčí se o rentě odmítl bavit po telefonu, otázky si vyžádal prostřednictvím SMS. Redakce se ho ptala, zda o výsluhu požádal, případně proč tedy oproti veřejným vyjádřením změnil názor. „I po čtyřech letech se nic nezměnilo. Nic nepobírám. Více k tomu nemám,“ odepsal.

Plukovník nyní ani nic pobírat nemůže. Jak stojí výše, vnitro mu začne peníze posílat až v červnu. Na opětovný dotaz, zda o výsluhu požádal, Krejčí už neodpověděl. V samotném úvodu SMS výměny jen poznamenal, že v tomto tématu ho „všichni poškodili nepravdivými údaji“.

Do funkce stále nenastoupil

Pražský dopravní podnik letos 25. února informoval, že uzavřel několik výběrových řízení na místa v managementu firmy. Jedním z úspěšných uchazečů byl právě Jan Krejčí, kterého výběrová komise doporučila na místo bezpečnostního ředitele. Jako takový by měl na starosti systém krizového řízení či bezpečnostní politiku firmy.

„Po odchodu z policejních řad v roce 2021 pracuje jako bezpečnostní manažer ve společnosti Packeta International, kde má na starost fyzickou, informační a kybernetickou bezpečnost,“ napsal tehdy dopravní podnik. Že skončil u policie kvůli řízení v opilosti, firma neuvedla.

Krejčí sdělil, že do funkce dosud nenastoupil. Odpovídají tomu i informace iROZHLAS.cz z dopravního podniku. Na rozdíl od ostatních sekčních ředitelů ho navíc firma neuvádí na svém webu. Podnik přitom avizoval, že nástup do funkce proběhne do dvou měsíců od výběrového řízení.

Téma pro dozorčí radu podniku

Pražští politici s případným nástupem Krejčího do funkce bezpečnostního ředitele dopravního podniku nesouzní. Vadí jim právě jeho alkoholový exces v uniformě. Na posledním jednání městské zastupitelstvo vyzvalo radu města, aby řídící místa ve firmě obsazovala maximálně odpovědně.

„Pozici ředitele úseku, který zodpovídá za bezpečnost a zejména bezpečnost provozu vozidel provozovaných DPP, ale také dodržování právních předpisů by měla zastávat osoba s nezpochybnitelnou profesní i osobní integritou, nezatížená pochybami ohledně svých historických konání,“ zní klíčová pasáž usnesení.

Zda se vzhledem k výzvě zastupitelů na pozici vypíše nové výběrové řízení či se obsadí někým jiným, není jasné. Zastupitelstvo uložilo vedení města, aby na usnesení reagovalo do 18. června. Dojde k tomu však mnohem dříve.

„Informaci o plnění tohoto usnesení budeme předkládat zastupitelstvu v příštím týdnu,“ sdělil iROZHLAS.cz náměstek primátora pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti).

Uplynulou středu jednala také dozorčí rada dopravního podniku. Ačkoliv byl bod na programu, tak se nakonec rada obsazením funkce bezpečnostního ředitele nezabývala. Projednat by to mohla v červnu.

„Takový člověk by neměl jít příkladem našim řidičům v tramvajích a autobusech, je to velmi špatné,“ sdělil iROZHLAS.cz předseda pražské organizace ANO a člen dozorčí rady podniku Ondřej Prokop.