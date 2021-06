Přehrada Plumlov zůstala po rekonstrukci vypuštěná. Vodohospodáři přitom deklarovali koupání v létě

V plumlovské přehradě je po rekonstrukci některých částí vodního díla stále nízká hladina vody. Zástupci Povodí Moravy přitom ještě v březnu tvrdili, že opravy koupací sezonu nezasáhnou. Jenže kvůli teplému počasí a minimu srážek v první polovině června se vodohospodářům nedaří přehradu naplnit. To s nelibostí nesou místní obyvatelé, vodohospodáři podle nich nesplnili, co deklarovali. Prostějov 9:52 22. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Plumlovská přehrada, vpravo na fotografii je možné vidět schody z pláže | Foto: Barbora Taševská | Zdroj: Český rozhlas

„To hnědý, co tam je, tak to nemají obložený,“ komentuje pan Radek. „Do vody se blbě leze, protože jak jsou ty břehy – tady je bláto, tady zase hloubka,“ říká paní Jana.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž z prostředí plumlovské přehrady

Pan Radek s paní Janou patří k prostějovskému jachetnímu klubu, z terasy chaty sledují přímo vodní hladinu. Ta je letos o několik metrů níž než jindy. Jachtaři se kvůli situaci letos museli dokonce přesunout jinam.

„My jsme tady denně. Sledovali jsme jak bagrování, tak teď ty slavné opravy,“ sděluje pan Radek.

Povodí Moravy v březnu zahájilo modernizaci bezpečnostního přelivu, skluzu a vývaru a také opravu pravobřežního opevnění za více než 30 milionů korun. „Na jaře jsme potřebovali udělat práce, které vyžadovaly výraznější snížení hladiny, a to v podstatě na kvótu 170,4 metru nad mořem,“ vysvětluje mluvčí povodí Petr Chmelař.

Betonová cesta k molu prostějovského jachetního klubu. Celý zelený břeh býval pod vodou | Foto: Barbora Taševská | Zdroj: Český rozhlas

Ještě v březnu vodohospodáři v tiskové zprávě uvedli, že harmonogram prací velmi pečlivě naplánovali tak, aby nádrž mohla sloužit ke koupání a další rekreaci. Jenže přehrada zůstala vypuštěná.

Ztracená sezona

„My jsme deklarovali, že stihneme provést stavební práce tak, abychom mohli od konce května (respektive od začátku června) vodní nádrž naplnit. Práce jsme dokončili přesně dle harmonogramu. Nicméně je velmi složitá hydrologická situace,“ komentuje Petr Chmelař s tím, že spadlo o 30 procent srážek méně než loni.

Přehrada v Srbsku zažívá ‚ekologickou genocidu‘. U hráze je až 40 000 metrů krychlových odpadků Číst článek

Lidé se ale zlobí, sezonu považují za ztracenou. „S tím ale mohli počítat, že léta letoucí je sucho,“ reaguje pan Radek.

Stejně to vidí i jeden z místních obyvatel, který podél přehrady vyrazil na kole.

„Co ti turisti třeba támhle z toho kempu Přehrada nad hrází? Když sem přijedou, někde se třeba dočetli, že je to u plumlovské přehrady, tak se chtějí třeba okoupat, no a teď zjistí, že v podstatě není v čem – tady v té kaluži? Podle mě letošní sezona, pokud skutečně nebude teď týden pršet a nepřiteče něco, tak asi na to koupání nebude,“ míní cyklista.