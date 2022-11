Zámek v Plumlově se stal národní kulturní památkou. Měl by nyní dosáhnout na potřebné dotace

Zámek v Plumlově na Prostějovsku se stal národní kulturní památkou. Návrh resortu kultury ve středu projednala vláda. Vedení města o zařazení zámku na seznam požádalo před několika lety kvůli lepším vyhlídkám na financování oprav. Samospráva má za to, že když se zámek památkou stal, dosáhne na dotační programy. Plumov 23:41 24. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Plumlovský zámek se tyčí do výše 72 metrů nad hladinou Podhradského rybníka | Foto: licence GNU Free Documentation License, Pernak1

Historie plumlovského zámku sahá do 17. století, kdy s jeho stavbou začal Jan Adam z Lichtenštejna. Teď se zámek stal národní kulturní památkou. „Ten zámek je výjimečný svým pojetím a velkorysým projektem, který sice nebyl dokončen, nicméně to každého uchvátí. Každý, kdo sem přijde, tak si nemůže nevšimnout té zdobné fasády,“ vypočítával kastelán zámku Pavel Zástěra důvody, proč by se měl zámek stát národní kulturní památkou, než se tak skutečně stalo.

Ze čtyř plánovaných křídel nakonec vzniklo jen jedno. Při pohledu do interiéru nejvyššího patra člověk zjistí, že se tam pracuje i dnes. Chybí tam podlaha, pohybovat se dá po prknech. Aktuálně v zámku dělají jen drobnější úpravy, v plánu ale podle Zástěry mají už několik let velký projekt. „Už delší dobu se snažíme mimo různé další drobné opravy o jednu zásadnější, a to je oprava té nejspodnější části zámku, konkrétně venkovní fasády, která větší opravu neměla od roku 1884,“ prozrazuje Zástěra.

A právě se získáním více než 100 milionů na opravu fasády by vedení zámku mohlo pomoci. To by mělo být možné, když se zámek stal národní kulturní památkou. Zámek Plumlov je totiž v majetku města, které podle lidovecké starostky Gabriely Jančíkové na tak velkou investici nemá prostředky. „Zámek je pro nás samozřejmě velkou radostí, ale je to taky finanční koule na noze a město se svým rozpočtem se s tím musí nějak popasovat v rámci možností, jaké má,“ zmiňuje Jančíková.

Ministerstvo kultury na seznam kromě plumlovského zámku přidalo dalších sedm staveb. Za národní kulturní památku byly prohlášeny také klášter augustiniánů v Brně, bývalý augustiniánský klášter v Pivoni na Domažlicku, klášter augustiniánů v Roudnici nad Labem, zámky Jezeří na Mostecku, Moravský Krumlov na Znojemsku, Rosice na Brněnsku a Hrad Veveří v Brně.

Plumlovský zámek | Foto: Barbora Taševská | Zdroj: Český rozhlas