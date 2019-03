Počty lidí ve státní byrokracii narostly do desítek tisíc, je třeba to napravit, říká ekonom Kysilka

Ekonom a exguvernér České národní banky Pavel Kysilka z prostředí vysokého bankovnictví odešel před třemi lety. Nyní se věnuje předsednictví správní rady 6D Academy, kterou založil, a je prezidentem festivalu Smetanova Litomyšl. K ekonomickým otázkám v Česku se ale vyslovuje i nadále, za jednu z palčivých považuje nabobtnaný systém státní byrokracie, vysvětluje v rozhovoru pro Český rozhlas Plus. Osobnost Plus Praha 17:51 28. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ekonom a exguvernér České národní banky Pavel Kysilka z prostředí vysokého bankovnictví odešel před třemi lety (ilustrační snímek) | Foto: Dan Materna / MAFRA | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Andrej Babiš začal před několika týdny vehementně mluvit o redukci státní správy a byrokracie o 10 procent. Podílel se na současném stavu i v minulé vládě jako ministr financí. Během jeho úřadování počty úředníků narostly do tisíců,“ uvádí někdejší expert Mezinárodního měnového fondu.

„Od roku 2000 dodnes jsou to desítky tisíc lidí. A nyní je třeba to napravit. Napřímo jsem mu přitom řekl, co si o tom myslím,“ dodává Kysilka.

‚Blbou náladou‘ jsem chtěl okolí uklidnit

Málokdo ví, že autorem termínu ‚blbá nálada‘, který zpopularizoval Václav Havel, je právě Pavel Kysilka.

„Tehdy se psal rok 1996 a Česko skutečně propadlo do takové své letargie. Nedávno řekl šéf ekonomů v České spořitelně, že náš národ má maniodepresivní povahu. Buď jsme v obrovské euforii, jako například po listopadu či v současnosti, kdy jsme na vrcholu dobré nálady, anebo jsme v úplném propadu a depresi,“ popisuje ekonom.

Jako příklad uvádí léta 2009 až 2013. „A tehdy jsme zase upadli do letargie a znáte intelektuály, jakým byl Václav Havel. Ti všechno nazývají krizí. Snažil jsem se je uklidnit, a tak jsem řekl, že je to jen blbá nálada,“ popisuje.

Jako profesionální bankéř dodává, že samotné slovo krize dopadá na lidi negativně a je nutné s tím pracovat. Sám se, podle svých slov, naopak ve významných funkcích, které zastával, tvářil vážněji, než odpovídá jeho povaze: „Lidé mají rádi, když o jejich peníze pečuje někdo, kdo je seriózní. To je prostě, s odpuštěním, ksicht této profese.“

Celý rozhovor si můžete pustit v audizáznamu.

Pavel Kysilka Ekonom Pavel Kysilka působil v letech 1992 až 1999 jako člen bankovní rady a viceguvernér Státní banky československé, později České národní banky. Na počátku svého působení vedl přípravu a realizaci zavedení české koruny a měnovou odluku od Slovenska. Od prosince 1997 do července 1998 byl pověřen zastupováním guvernéra České národní banky v plném rozsahu. V letech 2011 až 2015 byl generálním ředitelem České spořitelny. Je zakladatelem a předsedou správní rady 6D Academy a prezidentem festivalu Smetanova Litomyšl. Z pozice experta Mezinárodního měnového fondu se podílel na zavedení národních měn v řadě východoevropských zemí. Aktuálně je členem správních nebo dozorčích rad několika českých univerzit, Aspen Institutu, neziskové organizace Dobrý anděl nebo Nadace Leoše Janáčka. Je ženatý a má tři děti.