Jakým způsobem stát zaplní plynové zásobníky před příští topnou sezonou?

Do zásobníků v Česku proudí v poslední době zemní plyn rychleji než dřív - aktuálně jsou zaplněné z téměř 40 procent. Do konce listopadu musí být z rozhodnutí ministerstva průmyslu a obchodu naplněné minimálně z 80 procent. Důvodem je válka na Ukrajině a hrozby Ruska, že zemní plyn přestane dodávat. Stát proto začal motivovat obchodníky, aby plyn nakupovali ihned a ve velkém, přestože jeho ceny jsou teď nebývale vysoké. Praha 7:00 7. května 2022

Plynem v Česku topí podle aktuálních dat ministerstva průmyslu a obchodu zhruba 2 600 000 domácností. Závislých je na něm přes osm tisíc velkých a středních podniků a dalších skoro 300 tisíc podnikatelů.

Kvůli válce na Ukrajině ale hrozí, že do Česka přestane ruský plyn proudit. Stát se proto snaží urychleně vytvořit zásoby, přesněji řečeno motivovat soukromé společnosti k tomu, aby si zásoby vytvořily.

„Motivujeme obchodníky, aby v tuto chvíli nakupovali plyn a vtláčeli jej do zásobníků. My jim za to dáme příspěvek. Jenak za to, že to udělají, a zároveň za to, že strpí, že ten plyn tam bude až do konce února, po dobu zimní sezony. A kdyby došlo k nějakému krizovému opatření, kdyby se stalo, že by došlo třeba k pozastavení dodávek, tak by se ten plyn mohl využít,“ vysvětloval náměstek ministra průmyslu a obchodu pro energetiku René Neděla.

Státní kompenzace za vysoké ceny plynu vítá například společnost innogy.

„Určitě je to elementární pomoc všem obchodníkům na trhu, protože ty ceny jsou opravdu astronomické. Jsou pětkrát vyšší než byly před rokem. A ta rizika s ukládáním do zásobníků jsou pro všechny vysoká,“ řekl mluvčí společnosti innogy Martin Chalupský.

Podle mluvčí společnosti RWE Gas Storage, která je největším provozovatelem podzemních zásobníků plynu v Česku, Simony Hladíkové, se tempo plnění plynových zásobníků skutečně zrychluje.

„V letošním roce postupuje stláčení do zásobníků rychlejším tempem. Řídíme se požadavky našich zákazníků. Stláčecí sezona také začala o několik týdnů dříve než je obvyklé, tedy již v průběhu března. Z našich statistik vyplývá, že v dubnu byl souhrn těch tzv. nominací pro stláčení nejvyšší za posledních pět let,“ uvedla Hladíková. Dodala, že aktuálně jsou plynové zásobníky plné ze 37 procent.

Podle výkonného ředitele Asociace nezávislých dodavatelů energií Jiřího Gavora má Česko dostatek plynových zásobníků - ty přitom není možné postavit kdekoli, je pro to potřeba určitý typ horniny.

„Musí to být velice porézní pískovec, kde se do těch jemných otvorů vlastně vtláčí plyn pod určitým tlakem. V naší republice máme těchto geologických struktur naštěstí dostatek. Většinou jsou koncentrovány na jižní Moravě a celkový skladovací objem je kolem tří miliard kubických metrů, což je zhruba třetina roční spotřeby,“ vysvětlil Gavor.

Stát kvůli napjaté situaci na trhu s plynem také poprvé v historii vytvoří i vlastní rezervy. Do státních hmotných rezerv už nakoupil asi 240 milionů kubických metrů plynu. Podle šéfa Státních hmotných rezerv Pavla Švagra se tento plyn bude fyzicky dostávat do zásobníků postupně v dalších týdnech a měsících.