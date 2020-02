Nepřehledný, nakloněný a bez značek. V Plzni na Borech otevřeli nový kruhový objezd, který mate řidiče

„Tento kruhový objezd je specifický v tom, že není podobný jiným kruhákům. Jednak je nakloněný, ale navíc musíte ještě přejet horizont. Není tam vidět a v podstatě se z toho stává nepřehledné místo. Současně je tam hodně odboček. Viděl jsem tam auto dokonce odbočit do kolejiště. Nepřehledné je to právě tím stavebním charakterem, který je pro řidiče složitý k pochopení,“ popsal situaci pro Český rozhlas Plzeň lektor autoškoly František Šimek.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Tak trošku pouťovou atrakci - Lochnesku - připomíná nový kruhový objezd v Plzni na Borech. Je totiž částečně do kopce, což řidičům komplikuje orientaci. Navíc tu zatím nefungují semafory. I my jsme si tuhle částečně nedodělanou okružní křižovatku projeli

Kruhový objezd je navíc celkem malý, a když na něj řidič vjede od Klatovské ulice, nevidí šest odboček, ale šest silnic, což ho může mást. Zatím tam ale není značení směru ani rozcestníky. Osazením dopravního značení by se situace na kruhovém objezdu mohla podle Františka Šimka zlepšit.

Do kopce a z kopce

Další neobvyklou věcí, která řidiče zarazí, je to, že kruhový objezd vede do kopce. „To je způsobené tím, že mezi protihlukovými stěnami je vidět návaznost na výstavbu, která tu probíhá. Důvodem je i odvodnění celého kruhového objezdu. Realizace stavby kruhového objezdu jinak vyřešit nešla, protože je tu třikrát křižování s tramvají a výjezdy do současného areálu, který tu funguje. Takže je to trochu složitější na logistiku,“ vysvětlil stavbyvedoucí Petr Bron.

Provoz na kruhovém objezdu pravděpodobně zklidní semafory, které tu za několik málo dnů začnou fungovat. Celý provoz potom vyhodnotí policie, správce komunikace a investor stavby. Následně se tu možná objeví další dopravní značky, které řidiče navedou na klatovský přivaděč.