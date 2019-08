‚Chovají se korektně, ale jsou stále pod vlivem.‘ Po konci akce u Čížkova zůstává na místě několik lidí

Stovka účastníků akce zůstává stále na loukách u Čížkova na jižním Plzeňsku. Hudební produkce skončila v neděli po 17.00 hodině odpolední a organizátoři už mají sbalenou techniku, policie ale na místě zůstává do doby, než všichni odjedou.

Na víkendovou hudební produkci přijelo asi 2000 lidí, v okolí parkovalo zhruba 600 vozidel. „Akce se obešla bez vážnějšího narušení pořádku, žádné problémy nebyly. Kontrolujeme řidiče, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo omamných látek,“ řekla v úterý policejní mluvčí Martina Korandová. Názory místních na akci jsou především negativní.

Technoparty v Čížkově se obešla bez komplikací. Přilákala dva tisíce fanoušků Číst článek

„Zůstávají většinou Francouzi a další cizinci, kteří přejíždějí na další akci do Maďarska. Chovají se naprosto korektně, akorát jsou pořád pod vlivem omamných látek,“ řekl starosta Čížkova Ladislav Jára. Obci podle něj nevznikla žádná škoda na majetku, na loukách prý nezůstal žádný nerozložitelný odpad.

„Chápu ty mladé, že si potřebují v dnešním světě takhle vyčistit hlavu. Kdyby to nahlásili dopředu, tak jim to oficiálně nikdo nepovolí,“ uvedl další občan. Pozastavil se nad tím, že hudba mohla hrát celou noc, když hudební produkce musí končit do 22.00, jinak kvůli rušení nočního klidu zakročí policie.

Více místa, než zaplatili

Podle Radovana Sochora, spolumajitele farmy v Železném Újezdě, akce zasáhla osm až devět hektarů trvalých travních porostů, ale pronajatá byla zřejmě jen třetina. Policie ovšem žádné takové oznámení nepřijala. Organizátoři předložili smlouvu s majitelem. Pokud by se pohybovali na cizích pozemcích bez vědomí jejich vlastníků, mohli by to řešit v občanskoprávním sporu.

Lidé starostovi Čížkova během akce stále volali a stěžovali si na dunivou monotónní produkci, obec ale podle něj nemůže akci zakázat ani povolit. Podivil se nad tím, že organizátorům stačí jen dohoda s majitelem pozemků a nepotřebují další rozhodnutí včetně vyjádření orgánů životního prostředí.

„Projde tam 2000 lidí a neřeší se odpady, ochrana přírody a krajiny. Vždyť účastníci zajíždějí do lesa, kde žije zvěř," uvedl Jára, který je bývalým hajným. Účastníci podle něj zabrali zřejmě i další pozemky. Neví, zda jejich majitelé dostali za pronájem zaplaceno.