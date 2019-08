Policie odložila případ smrtelné nehody v Ejpovickém tunelu. Správa železnic podle ní nepochybila

Plzeňští kriminalisté odložili případ smrti nezletilé dívky, která se loni 29. prosince večer pohybovala po kolejích v čerstvě otevřeném Ejpovickém tunelu u Plzně. Neprokázalo se protiprávní jednání, uvedla ve středu mluvčí plzeňské policie Veronika Hokrová. Podle Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) z vyšetřování vyplynulo, že zabezpečovací i kamerové systémy tunelu byly v době události funkční. Zařízení byla v režimu testovacího provozu. Ejpovice (Plzeňsko) 20:07 7. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dívku na místě usmrtil rychlík z Prahy. | Foto: Martin Polívka/MAFRA | Zdroj: Profimedia

„V jeho rámci došlo k doladění celého systému v závislosti na klimatických podmínkách a k úpravě práce s kamerovými záznamy. Ani tato technika, bohužel, nezabrání nedovolenému vstupu člověka do kolejiště a tunelu,“ uvedla mluvčí SŽDC Radka Pistoriusová.

Při vstupu dívky do tunelu se nespustil poplach, podle Pistoriusové ale byly systémy tunelu funkční. „S ohledem na citlivost události nebudeme detaily k mimořádné události medializovat,“ dodala.

Policie podle mluvčí čekala na zprávu SŽDC. „Tu jsme posoudili a věc šetřili z našeho pohledu,“ uvedla Hokrová.

Do žádného ze dvou tubusů od té doby patrně nikdo nevstoupil. Zkušební provoz nejdelšího železničního tunelu v České republice potrvá nejméně do konce roku. Do té doby musí správa železnic požádat Drážní úřad o kolaudaci.

Podle mluvčího Drážního úřadu Martina Nováka je stavba ve zkušebním režimu a slouží pro doladění případných nedostatků. „V případě žádosti o kolaudaci vyhodnotíme zkušební provoz a bude-li vše v pořádku, bude stavba zkolaudována. Pokud nebude vše doladěné, může SŽDC požádat o prodloužení zkušebního provozu,“ řekl.

Laserová detekce pohybu

Dívka vstoupila do jednoho tubusu tunelu ze Zábělské ulice v Plzni na Doubravce a došla téměř do čtvrtiny tunelu, který má moderní zařízení na detekci pohybu. Usmrtil ji na místě rychlík z Prahy.

Šlo o první kolizi v tunelu dlouhém 4,15 kilometru, který byl plně zprovozněný loni 9. prosince. Další problémy se zatím neřešily. Správce železnice zkoumal z čidel a kamer, zda nedošlo k poruše zabezpečovacího a kamerového systému.

Tunel je velmi bezpečný, uvedl při jeho zprovoznění Milan Majer ze správy železnic. Například ochrana portálů a kamery v běžných evropských tunelech nejsou.

Ejpovický tunel s vnitřním průměrem 8,7 metru má laserový systém, který detekuje pohyb. Kamery pak vyhodnotí, co to je. „Cokoliv se tam dostane od velikosti lišky, tak automaticky vyvolá poplach a posílá informace do Rokycan, Prahy, na drážní hasiče a výhledově i na budované dispečerské pracoviště v Plzni,“ řekl dříve Majer.