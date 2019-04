Speciální jeřáb v noci přenesl historický Faltusův most. Ocelová konstrukce bránila přestavbě železnice

Faltusův most v areálu plzeňské Škodovky, který vedl přes železniční trať na Domažlice a Cheb, snesl v noci na sobotu k zemi těžký jeřáb. První celosvařovaný příhradový most v Československu z roku 1931 město Plzeň výhledově využije jako lávku přes výpadovku na Karlovy Vary. Padesát metrů dlouhou ocelovou konstrukci o hmotnosti zhruba 145 tun přesunul jeřáb o 55 metrů k plotu areálu u Domažlické ulice. Plzeň 15:34 20. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jeřáb snesl Faltusův most vedoucí přes železniční trať v areálu plzeňské Škodovky | Foto: Miroslav Chaloupka | Zdroj: ČTK

„Konstrukce se zvedla, otočila proti směru hodinových ručiček a složila k plotu na patky z panelů. Vše trvalo zhruba 45 minut,“ uvedl Sichrovský. Tam bude ležet asi dva roky, než ji město začne rekonstruovat.

Do tří let by město mělo most přemístit na okraj Plzně, kde jako lávka pro cyklisty a pěší přemostí silnici I/20 na Karlovy Vary a propojí Kyjovský a Radčický les s lesy mezi Košutkou a Krkavcem.

Silniční most původně spojoval severní a jižní areál Škodovky. Jeho odstranění si vyžádala přestavba železniční trati a přilehlé hlavní silnice v hodnotě 1,1 miliardy Kč. Nová trať má výrazně zvýšit průjezd vlaků Plzní a výhledově na ni naváže koridor na Domažlice a Mnichov. Správa železniční dopravní cesty má přestavbu dokončit koncem roku, výluky vlaků končí 5. prosince.

Most, který byl technickou památkou, odstranil Metrostav mobilním jeřábem s nosností až 550 tun. Na místě ho sestavoval z dílů pět dnů. „Přivezlo je 18 kamionů. Jenom protizávaží váží 450 tun,“ uvedl Sichrovský. Kvůli odlehčení se z mostu odstranila dlážděná vozovka a železobetonová mostovka.

Rozvody vody a kabely uložené v mostní konstrukci stavbaři předem přeložili do nového, 100 metrů dlouhého podzemního kolektoru. Jeho stavba si vyžádala 54 milionů korun a trvala rok. „Šlo o komplikované důlní dílo. Zvětralé horniny i křemen zpomalily ražbu až na 30 centimetrů za den,“ řekl Martin Melichařík ze Swietelsky stavební.

Profesor František Faltus býval odborníkem ocelového mostního stavitelství a průkopníkem svařování. Po studiu techniky ve Vídni pracoval od roku 1926 ve Škodových závodech v Plzni a zavedl technologii svařování mostů.

Podle jeho návrhu vznikl v Plzni v roce 1933 ještě silniční Tyršův most přes Radbuzu, údajně první plně svařovaný obloukový most v Evropě, který byl řazen mezi pět nejodvážnějších konstrukcí světa. Faltus zakládal v Československu školu svářečů.