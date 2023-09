Socha Hurvínka na plzeňském náměstí přišla o hlavu. Policisté případ intenzivně vyšetřují

„Policisté zjistili, že u sochy měla stát skupina mužů, měla být slyšet velká rána a dvacetikilová hlava Hurvínka se pak kutálela po zemi,“ říká o tom, co se v sobotu 9. září před půlnocí o dění na místě činu zjistilo, policejní mluvčí Dagmar Brožová. „Jeden z mužů měl pak nasadit hlavu zpět na tělo a následně všichni utekli.“

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Hurvínek bude muset znovu do slévárny a na nějakou dobu zmizí ze svého stanoviště. Poslechněte si víc

Policisté nyní budou rozplétat to, zda socha byla poškozena úmyslně, či k poškození došlo nevhodnou manipulací, případně jestli se jednalo o nešťastnou náhodu. Na případu intenzivně pracují.

Hurvínek a Spejbl sedí na lavičce na okraji zahrádky bistra a dívají se na katedrálu, dominantu celého náměstí Republiky. Sousoší v životní velikosti sem před třemi lety umístil nadační fond Plzeň sobě.

„Socha je vyrobena z bronzu, krk má více než pět centimetrů a na něm jsou silné bronzové výstupy, na nichž držela hlava s mechanismem. Aby ji člověk utrhl, na to by musel mít velkou fyzickou sílu. Možná došlo spíše k ukopnutí. Vkládám naději do kamerových záznamů. Myslím, že to, jakým způsobem jsme zde na náměstí chráněni, by mělo zajímat i ostatní Plzeňany,“ uvádí předseda nadačního fondu Roman Jurečko. Socha Hurvínka bude muset znovu do slévárny a na nějakou dobu zmizí ze svého stanoviště.

Po Hurvínkově hlavě zůstal jenom pahýl | Foto: Iva Kokešová | Zdroj: Český rozhlas