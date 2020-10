Za názor jsem dostal důtku i menší ocenění, říká k rezignaci šéf plzeňských epidemiologů Pazdiora

Plzeňská hygienická stanice patří podle dat Chytré karantény mezi nejméně výkonné v České republice. Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) si navíc před pár dny předvolal jejího šéfa Petra Pazdioru. Ten však v úterý na svou funkci vedoucího protiepidemického odboru plzeňské hygieny rezignoval. Co za jeho rozhodnutím stálo a jak reaguje na kritiku ministerstva, mluvil ve vysílání Radiožurnálu. Praha 20:33 20. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vedoucí protiepidemického odboru plzeňské hygieny Petr Pazdiora na svou funkci rezignoval | Foto: Martin Polívka / MAFRA | Zdroj: Profimedia

K důvodu vaší rezignace jste se nechtěl vyjadřovat, mohl byste tedy alespoň přiblížit, co vás k rozhodnutí vedlo?

Člověk během života hodnotí své priority. V mém věku má význam zdraví, roli hraje i spokojenost z práce a v neposlední řadě i ocenění, a to nejen finanční.

Mrzí mě, že jsem za svou profesní kariéru byl maximálně vstřícný k médiím a paradoxně mě zaskočila interpretace mého srpnového rozhovoru pro Českou televizi, která měla odporovat příkazu státního tajemníka. Kvůli tomu, že jsem tam řekl svůj názor, jsem dostal důtku a údajně jsem nemohl být oceněn za osmiměsíční vyčerpávající boj s covidem-19 stejně jako ostatní krajští kolegové. Hygienická služba podle mě potřebuje další zdravotníky a lékaře, ale měla by si je více opečovávat než je ztrácet.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor Tomáše Pavlíčka se odstupujícím šéfem plzeňských epidemiologů Petrem Pazdiorou

Plzeňská hygienická stanice je poměrně kritizovaná, jelikož nestíhá dostatečně trasovat. Souhlasíte s tímto hodnocením a co je případně příčinou?

S tímto tvrzením nesouhlasím. Zhruba před měsícem jsme měli velmi důležité jednání s Vladimírem Dzrurillou, kde jsme se domluvili na další spolupráci a vyjasnili si situaci. Pochválil nás za spoustu postupů, které jsou lepší než některé celostátní, a vzájemně je tak přibližujeme.

Sdíleným zájmem je, abychom se dostali co nejdříve k pozitivním a rizikové kontakty podchytili. A v tom rozhodně nejsme hodnoceni jako nejhorší kraj. Údaje jsou jen technické a neodráží skutečnou situaci. Až do minulého týdne jsme všechny pozitivní obvolali do 48 hodin.

Jak si potom vysvětlujete, že podle dat Chytré karantény bylo v Plzeňském kraji za pondělí odchozích hovorů 135, zatímco ve Zlínském kraji jich bylo 2046?

Tam se monitorují jen hovory, které jdou před Chytrou karanténu, nikoliv všechny ostatní. Nezávisle na těch, které jdou přes Daktelu, obvoláváme i další stovky kontaktů. To, co uvádí Chytrá karanténa, tak nereflektuje naší skutečnou práci.

Neukazuje to, že stále ještě plzeňská hygiena není dostatečně připojena k centrálnímu systému pro trasování?

To mi bylo vytýkáno před dvěma nebo třemi týdny. Situace se už změnila. Od té doby jsme výtky nezaznamenali a snažili se více propojit. Data neinformují o skutečné práci, pouze ukazují rozdíly mezi dvěma postupy.