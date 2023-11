‚Není to dobrý signál.‘ Státní zástupce zrušil stíhání prodavače kebabu za antisemitské texty

Státní zástupce zrušil stíhání pětatřicetiletého cizince, kterého policisté kvůli vyvěšení plakátu s protižidovským textem v občerstvení s kebabem v centru Plzně obvinili z hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob. Podle něj v jednání muže, i když jde v dobovém kontextu o specifickou „výzdobu“ provozovny, nelze shledat ani žádný trestný čin podle trestního zákoníku. Podle židovské obce verdikt není dobrým signálem. Plzeň 19:13 3. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zatím nikdo z ostatních prodavačů kebabů, muslimů či Turků, kteří žijí v Plzni, se zřejmě k cizinci obviněnému policií nepřidal (ilustrační foto) | Foto: Kai Pfaffenbach | Zdroj: Reuters

Vylepené plakáty podle náměstkyně okresního státního zástupce Ivany Hostašové komentovaly historické momenty židovského národa a obsahovaly nápisy kritizující světové mocnosti.

Hostašová současně upřesnila, že muž byl obviněn výhradně pro umístění svých názorů v provozovně, žádných jiných vyjádření jeho názorů se usnesení o zahájení trestního stíhání netýkalo.

„Nadšený z toho nejsem. Byla možnost v tomto případě udělat ‚tytyty‘, tohle se tady nedělá. Když stát, který by to měl sledovat, řekne, že to není trestný čin, tak to není dobrý signál. Doufejme, že to utichne, že šlo o jediný výkřik a ostatní se nebudou přidávat, snad,“ řekl v pátek předseda plzeňské židovské obce Jiří Löwy, který oznámení na policii podal.

Podle Löwyho by stíhání prodejce kebabu mohlo zastrašit ostatní, kteří by se chtěli podobně projevovat. „Ostatní, kteří mají strach, že něco porušili a že mohou být vyhoštěni, se toho mohou chytit a mohou podle něj (prodejce kebabu) psát nějaké agresivní výzvy, protože budou vědět, že za to nebudou postiženi,“ uvedl.

Zatím nikdo z ostatních prodavačů kebabů, muslimů či Turků, kteří žijí v Plzni, se podle Löwyho k cizinci obviněnému policií nepřidal. „Nevím o ničem takovém, spíše naopak, protože třeba prodejci vedle synagogy mi řekli, že jsou z toho všichni nešťastní a že nám drží palce,“ uvedl.

Vylepené listy papíru

O obvinění muže policie informovala před týdnem na síti X. Prodavač, který plakát vyvěsil, se netajil negativním názorem na Izrael. Teroristické palestinské hnutí Hamás, jehož příslušníci 7. října při útoku na Izrael pozabíjeli 1400 lidí, většinou civilistů, za špatné nepovažuje, řekl minulý týden muž.

Zahájili jsme trestní stíhání 35letého cizince, který byl obviněn ze spáchání přečinu hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob dle paragrafu 355 trestního zákoníku. Vyšetřování probíhá na svobodě . — Policie ČR (@PolicieCZ) October 27, 2023

„Tito Židé jsou lidé, kteří zabíjeli i proroky jako ovce. Z tohoto důvodu je Bůh proklel. Tito Židé jsou těmi, kteří čistou Pannu Marii, chválenou Bohem, nazývají necudnou. Tito Židé jsou těmi, kdo chtějí zabít proroka Ježíše,“ stálo na třech barevných listech papíru vylepených nejdříve u vchodu do občerstvení, později je muž přesunul dovnitř.

Plakát byl vystavený několik dní. Následně ho zabavili a odvezli policisté, když se věcí začali na základě oznámení zabývat.