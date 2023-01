Plzeňský Prazdroj spustil nový plně automatický sklad, vejde se do něj 18 milionů piv

„Ze stáčírny přiveze pivo vysokozdvižný vozík. Čtyři palety naráz naloží na vstupní dopravník do automatického skladu. Na vstupu systém zkontroluje kvalitu palet a zabalení a následně se palety dostanou do kolejového dopravníku,“ popisuje manažer závodových skladů Plzeňského Prazdroje František Holý.

„Ten je prostřednictvím jedné z 28 gondol zaveze do regálového systému a zaskladní je do jedné z pozic nacházejících se v jedenácti patrech a deseti uličkách,“ dodává. Automatický dopravník zároveň dostane požadovanou paletu i ze skladu do expedice.

Kapacita skladu je aktuálně 16 000 palet. Nový systém má řadu výhod, umožňuje například přesnou kontrolu nad expirací piva.

„V tomto skladu má každá paleta svůj unikátní kód a systém vždy vyskladní tu, která má nejkratší expirační dobu. Zároveň systém neudělá chybu, takže se nemůže stát, že by vyskladnil jiné pivo, než si zákazník objednal,“ uvádí František Holý.

Rychlost a ekologičnost

Automatizovaná část skladu dokáže za hodinu zpracovat 320 palet. Vedoucí technického provozu firmy System Logistics Ralf John ale upozorňuje nejen na rychlost, nýbrž také na ekologičnost systému. Zboží se vkládá do regálů prostřednictvím stahovacích jeřábů s rekuperací, což snižuje uhlíkovou stopu.

O snaze šetřit přírodu mluví i generální ředitel Plzeňského Prazdroje Dragoș Constantinescu. Dešťová voda zachycená na střeše skladu podle něj poslouží k chlazení technologie sousedícího pivovaru Gambrinus.

Dalším krokem bude instalace fotovoltaických panelů na této budově. Ty pomohou pokrýt 30 % energie potřebné pro provoz skladu.