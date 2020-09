‚Odložte ten telefon,‘ opakoval policista natáčejícímu. Podle prezidia jednal nepřiměřeně a porušil zákon

Zástupci organizace Food not Bombs se na konci března střetli s plzeňskými policisty. Jeden ze členů, Ondřej Dvořák, si celou výměnu názorů nahrával. To se ale nelíbilo strážci zákona, který ho několikrát ostře vyzval, aby odložil telefon. „Jménem zákona vás vyzývám, odložte ten mobilní telefon,“ opakoval na nahrávce, kterou má redakce k dispozici. Svým chováním ale porušil pravidla, protože natáčení policistů ve službě je povolené. Video Plzeň 6:00 6. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Jménem zákona vás vyzývám, odložte ten mobilní telefon,“ opakoval policista | Zdroj: Archiv autora

Členové sdružení Food not bombs v Plzni rozdávali polévku. Policisté je vyzvali, aby s činností přestali, protože nařízení vlády podle nich nedovolovalo v březnu shromáždění více než dvou osob. Po několika minutách dohadování si policisté zažádali o občanku jednoho ze členů spolku. „Zákonný důvod máte jaký?“ zeptal se policistů.

„Kontrolujeme tady dodržování nařízení vlády České republiky,“ odpověděl policista. Autora videa se pak zeptal na novinářský průkaz a několikrát ho vyzval k tomu, aby odložil telefon a s natáčením přestal. „Jménem zákona vás vyzývám, odložte ten mobilní telefon,“ opakoval. Autor videa Ondřej Dvořák ale natáčel dál s tím, že na to má právo.

„Jménem zákona vás vyzývám, odložte ten mobilní telefon, jinak proti vám budou použity donucovací prostředky,“ vyzval nakonec ostře policista a autor natáčení ukončil.

Stížnost? Důvodná

Dvořák řekl, že si na chování policisty organizace stěžovala. „Posílali jsme stížnost na krajské ředitelství policie a byla vyhodnocena jako odůvodněná. Výsledek kárného řízení je ale podle policie neveřejný údaj,“ popsal Dvořák ze sdružení Food not Bombs.

Jak redakce ověřila, stížnost policisté opravdu vyhodnotili jako důvodnou, postup strážce zákona byl podle nich nepřiměřený.

„Provedeným šetřením bylo zjištěno, že policista v daném případě jednal nepřiměřeně, čímž porušil ustanovení § 11 zákona č. 273/2008. Sb. o Policii České republiky. Postupoval v rozporu se stanoviskem Oboru bezpečnostní policisty Ministerstva vnitra upravující otázku pořizování nahrávky na veřejnosti policistů ve výkonu služby,“ vysvětlila komisařka Lenka Sinkulová ve vyrozumění o prošetření stížnosti, které má redakce k dispozici.

„Zjištěné pochybení bude postoupeno vedoucímu pracovníkovi s kázeňskou pravomocí k přijetí dalšího opatření,“ napsala dál.

Na další dotazy však Sinkulová neodpověděla. „Nemohu to komentovat,“ sdělila pouze serveru iROZHLAS.cz.

„Naprosto legitimní“

Pověřenec pro ochranu osobních údajů na policejním prezidiu Ladislav Adámek řekl, že policisté při provádění služebních úkonů nevystupují jako soukromé fyzické osoby. Pořízení záznamu nebo fotografie jejich jednání a chování proto nemůže být posuzováno jako zásah do jejich osobnostních práv.

„Je naprosto legitimní pořídit si záznam z toho, když vás policista kontroluje. Pokud by občan zachytil nějaké pochybení ze strany policisty, tak tím více je to legitimní. Je to stejné, jako když si lidé na Hradě natáčí stráž. Kdyby policistce někdo strhl oděv, nebo si policista zašel na toaletu a někdo by to natáčel, tak by to samozřejmě byla jiná situace,“ vysvětlil Adámek.

Výzva policisty k zastavení nahrávání podle Adámka není legitimní. „Nedovedu si představit, kde by k tomu policista našel zákonnou oporu,“ pokračoval pověřenec s tím, že je nutné posoudit každý případ zvlášť.

„Pořizování audio, videozáznamu nebo fotografie policistů při výkonu služby člověkem na místě veřejnosti přístupném, včetně záběrů na identifikační číslo či registrační číslo služebního vozidla není v rozporu se zákonem,“ píše se ve stanovisku bezpečnostní politiky ministerstva vnitra.