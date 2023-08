Plzní prošel neohlášený protiukrajinský pochod. ‚Táhněte domů‘, vykřikovala téměř stovka účastníků

Centrem Plzně v sobotu odpoledne prošel neohlášený protiukrajinský i protivládně zaměřený pochod. Akce se zúčastnila asi stovka lidí. Policisté během ní nezaznamenali žádný incident ani narušení veřejného pořádku, řekla policejní mluvčí Pavla Burešová. Na shromáždění upozornil server Novinky.cz. Video Plzeň 22:05 19. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Po celou dobu jsme situaci monitorovali, vše proběhlo v pořádku, bez narušení veřejného pořádku. Po ukončení shromáždění se jeho účastníci pokojně rozešli,“ řekla Burešová. Událost podle ní nebyla předem oznámena. Že se akce nesla v poklidném duchu, potvrdil v sobotu odpoledne na facebooku i plzeňský primátor Roman Zarzycký (ANO).

Výzvy k protestu se začaly objevovat po uveřejnění zpráv o osmnáctiletém Ukrajinci, který minulý týden v úterý ve městě nejprve znásilnil a poté se pokusil zabít o tři roky mladší dívku.

Kolektivní očerňování Ukrajinců je velmi nebezpečné a může vést k eskalaci napětí, varuje Laurenčíková Číst článek

Lidé následně na sítích volali po přísném trestu, psali nenávistné komentáře a hovořili i o svolávání demonstrace proti Ukrajincům. Protest měl být původně svolán už minulý víkend.

Protiukrajinská hesla

V sobotu se protestující sešli kolem 14.00 u plzeňského hlavního nádraží. Účastníci pochodu se s několika českými vlajkami a za doprovodu antikonfliktního týmu vydali po Americké třídě na náměstí Republiky.

Dav skandoval hesla „Táhněte domů!“, „My jsme tady doma!“ nebo „Máme toho dost!“. Zhruba po hodině se lidé před radnicí rozešli, popsal protest server.

Událost, kvůli které se v sobotu lidé sešli, se stala minulý týden v úterý večer ve čtvrti Doubravka. Dívka mladíka znala, a nechala se vylákat na procházku kolem řeky. Pak se ale násilník vydal do nedalekého lesíku, své oběti svázal ruce, přelepil ústa a znásilnil ji. Následně ji způsobil řezné zranění a vyhrožoval smrtí. Pak dívku zabalil do pytle, shodil ze srázu do lesa.

Osmnáctiletého obviněného, podle dostupných informací Ukrajince, který žije v ČR už delší dobu a není válečným uprchlíkem, poslal soud minulý týden v pátek do vazby a hrozí mu výjimečný trest.

Policie tento týden veřejnost ujistila, že má situaci po případu znásilnění a pokusu o vraždu dívky pod kontrolou. Bezpečnostní tým města se shodl, že má vedení města pokračovat ve výzvách k veřejnosti na zdržení se jakýchkoli projevů nenávisti a násilí a apelovat na zklidnění situace.