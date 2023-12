Vyklizené místnosti, mříž na dveřích. Bistro s kebabem, kde visely protižidovské nápisy, je zavřené

Stíhání pětatřicetiletého cizince, kterého policisté obvinili z hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob, na začátku listopadu státní zástupkyně zastavila. ČTK se cizince nepodařilo sehnat, aby se vyjádřil k důvodu uzavření bistra.

Protižidovské nápisy se na bistru objevily koncem října. Na třech barevných listech papíru byly nejprve u vchodu do občerstvení, později je muž původem z Turecka přesunul dovnitř.

‚Není to dobrý signál.‘ Státní zástupce zrušil stíhání prodavače kebabu za antisemitské texty Číst článek

Plakát byl vystavený několik dní. Následně ho zabavili a odvezli policisté, když se věcí začali na základě oznámení zabývat a později cizince obvinili.

Prodavač, který plakát vyvěsil, se netajil negativním názorem na Izrael. Radikální palestinské hnutí Hamás, jehož příslušníci 7. října při útoku na Izrael pozabíjeli 1400 lidí, většinou civilistů, za špatné nepovažuje, řekl tehdy.

‚Výzdoba‘

Náměstkyně okresního státního zástupce Ivana Hostašová později na webu uvedla, že v jednání muže, i když jde v dobovém kontextu o specifickou „výzdobu“ provozovny, nelze shledat ani žádný trestný čin podle trestního zákoníku.

Antisemitské nápisy v provozovně Sultan Kebab v Plzni | Foto: Lada Pešková | Zdroj: ČTK

Vylepené plakáty podle Hostašové komentovaly historické momenty židovského národa a obsahovaly nápisy kritizující světové mocnosti.

Hostašová současně upřesnila, že muž byl obviněn výhradně pro umístění svých názorů v provozovně, žádných jiných vyjádření jeho názorů se usnesení o zahájení trestního stíhání netýkalo.

„Nadšený z toho nejsem. Byla možnost v tomto případě udělat ‚tytyty‘, tohle se tady nedělá. Když stát, který by to měl sledovat, řekne, že to není trestný čin, tak to není dobrý signál. Doufejme, že to utichne, že šlo o jediný výkřik a ostatní se nebudou přidávat, snad,“ reagoval na zastavení stíhání předseda plzeňské židovské obce Jiří Löwy.