Plzeň se rozloučila s vysokopodlažními tramvajemi, je prvním českým kompletně nízkopodlažním městem

„Všechny původní tramvaje měly pod podlahou ukrytou veškerou elektrickou výzbroj a vně vozu byl jen sběrač proudu umístěný na střeše. Proto byla podlaha tak vysoko,“ vysvětluje technik dopravních podniků Jiří Trnka.

„Nyní ale chceme mít vozy bezbariérové, a tak se nám části výzbroje přesouvají na střechu a mění se koncepce celého stroje.“

Po autobusech a trolejbusech se bude nyní maminkám s kočárky nebo lidem na vozíčku pohodlně nastupovat i do tramvají. Plzeň se tak může pochlubit novým dopravním primem, je totiž prvním městem v rámci České republiky s plně nízkopodlažním provozem.

Od července přijede na zastávku buď celá nízkopodlažní souprava, nebo bude nízkopodlažní minimálně jeden vůz – v tom případě vždy ten první. PMDP má ve vozovém parku k dispozici celkem 112 tramvají, nyní zůstane v provozu posledních 11 vysokých vozů.

A co bude s vyřazenými vysokopodlažními vozy? „Nové tramvaje kupujeme z fondu Evropské unie, a tudíž máme stanovené podmínky, co můžeme se starými vozy, jež nahrazujeme, dělat. Už je nelze použít nikde v rámci EU a ani my je nemůžeme dále provozovat. Objevila se ale možnost vozy darovat na Ukrajinu, konkrétně nyní do města Charkov. Prvních devět tramvají by tam mělo putovat už během prázdnin,“ říká dopravní ředitel PMDP Miroslav Macháň.

Tramvaje se tak připojí k sedmi autobusům a dvěma trolejbusům, které z Plzně do Charkova zamířily už loni.