Plzeň za šest milionů odbahní Malý Bolevecký rybník. ‚Rozšíříme rekreační potenciál,‘ říká vodohospodář
Zastupitelé Plzně schválili třímilionovou dotaci z fondu životního prostředí na odbahnění Malého Boleveckého rybníka. Peníze pokrývají polovinu nákladů na akci, zbylé tři miliony korun půjdou z rozpočtu města na příští rok. Rybník nebude nutné vypouštět, bahno odčerpají sací bary a rozprostřou ho na břehy a do nového mokřadu. Malá plocha má po odbahnění sloužit i k rekreaci, řekl náměstek primátora Aleš Tolar (STAN).
„Projekt za šest milionů je připraven na příští rok. Opakovaně se mi ho nepodařilo zařadit do rozpočtů ani přebytků. Teď bude financovaný z fondu životního prostředí města,“ uvedl Tolar. Druhou polovinu nákladů nárokuje v městském rozpočtu na rok 2026.
Opoziční zastupitel Michal Vozobule z TOP 09 s dotací nesouhlasí. „Nejde o akci, která by měla tak nadstandardní efekt pro životní prostředí. Jde o běžnou správu rybniční soustavy. Pokud bychom takto pokračovali, tak nám na menší projekty ve fondu nic nezbyde,“ uvedl.
Jako perfektní příklady jeho využití uvedl nákupy ovocných stromů občanům, individuální projekty zadržování vody v krajině a zelené střechy. „Tím, že je ve fondu dost peněz, tak by bylo dobré to napnout tímto směrem, a ne tím sanovat rozpočet města,“ uvedl. Podle něj byl fond založený pro výjimečné projekty malých žadatelů.
Tolar řekl, že ve fondu pořád zbývá šest milionů korun, a projekt žádného malého žadatele tak není ohrožen. „Dotace na zelené střechy se odehrávají prostřednictvím nadačního fondu Zelený poklad,“ uvedl.
Podle zastupitele Petra Náhlíka (za STAN, kandiduje do říjnových sněmovních voleb) vznikl fond kvůli tomu, aby pokuty z oblasti životního prostředí nekončily v přebytku rozpočtu, ale mohly být používány pro ekologii. „Žádné jiné zadání při vzniku fondu nebylo,“ uvedl.
Vypuštění netřeba
Rybníky se obvykle odbahňují po vypuštění. Plzeň si to ale nemůže dovolit, protože by musela vypustit malý i velký rybník, které jsou spojenými nádobami, a potom by se musela léta čekat na jejich naplnění.
„Rozšíříme rekreační potenciál kolem malého Boleváku a vytvoříme tam nový biotop,“ uvedl šéf vodního hospodářství správy veřejného statku města Martin Gregar. Malý rybník, přezdívaný Chobot, je podle něj usazovací nádrží.
„Sedimenty, které přitečou, zůstanou v malém rybníku a do velkého už teče ‚čistá‘ voda. Chceme zvýšit retenční prostor, takže se odtěží jeho dolní polovina,“ řekl. Sediment, 5000 metrů krychlových, přesune sací bagr za palisády, které se zatlučou v horní části rybníka. „To, co bude od břehu k nim, bude tvořit mokřad s typickou květenou,“ řekl.
Velký a Malý Bolevecký rybník, založené v roce 1640, mají výměru 58 hektarů.