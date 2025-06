Plzeňská zoo má nového pandího samce. Mashu přijel za Lavinií z Francie

Do plzeňské zoo přijel nový chovný samec pandy červené z francouzského ZooParc de Beauval. Stalo se tak na základě doporučení koordinátora pro evropský chov pand červených poté, co plzeňský chovný samec Nepál uhynul. Nový sameček přijel do Plzně 16. června.

