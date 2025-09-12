Plzeňský kraj zadá audit Kulturního centra. Na místě dříve zasahovala NCOZ a obvinila devět lidí
Plzeňský kraj zadá audit hospodaření Kulturního centra Plzeňského kraje (KCPK), kde v úterý zasahovala Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ), řekla mluvčí kraje Eva Mertlová. Při zásahu v Plzni, Domažlicích a v Praze obvinili policisté devět lidí a dvě společnosti v souvislosti s podezřením z podvodu při veřejných zakázkách a podvodu s dotacemi. Dva z obviněných jsou podle neoficiálních informací současný a předchozí jednatel KCPK.
Hejtmanství nemá o vyšetřování prováděném na žádost Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO) žádné oficiální zprávy, podle Mertlové vychází z informací dostupných z médií. „Dle dosavadních poznatků se situace jeví jako selhání jednotlivců, nikoli systému jako celku,“ uvedla Mertlová.
Pokud se prokáže, že kraji vznikla nějaká škoda, bude ji neprodleně vymáhat všemi dostupnými právními prostředky, doplnila. Kraj je stoprocentním vlastníkem KCPK.
Detektivové zadrželi v Plzeňském kraji a Praze devět lidí. Jsou podezřelí z podvodu s veřejnými zakázkami
Číst článek
Zásah NCOZ se podle zprávy EPPO týkal modernizace školní kuchyně a velkého investičního projektu rekonstrukce městských lázní v Plzni na multikulturní centrum včetně výstavby části pro Západočeskou galerii.
Kriminalisté NCOZ obvinili devět lidí a dvě právnické osoby pro trestné činy dotační podvod, zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, poškození finančních zájmů Evropské unie a podvod, uvedl mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej.
Celková škoda je podle něj zhruba 22 milionů korun, všech devět obviněných je stíhaných na svobodě. Podle neoficiálních informací byli mezi zadrženými současný jednatel KCPK a radní Domažlic Miroslav Mach a jeho předchůdce v čele KCPK, architekt Hynek Gloser.
„Přestože výše škody prezentované v médiích neindikuje ovlivnění zakázky směřující k rekonstrukci bývalých lázní na novou galerii, kdy předpokládaná hodnota investice dosahuje částky dvě miliardy korun, nebude Plzeňský kraj vyčkávat na výsledky vyšetřování a zadá nezávislý audit, který hospodaření společnosti prověří,“ řekl předseda dozorčí rady KCPK a krajský radní pro kulturu, památky a cestovní ruch Libor Picka (STAN, nekandiduje ve sněmovních volbách).
Zakázku na realizaci přestavby ale zatím KCPK nevypsal, letos to byla například zakázka na zhotovení projektové dokumentace.
Podezření z podvodů se podle EPPO týká zadávacích řízení organizovaných dvěma veřejnými orgány v Plzeňském kraji v letech 2022 až 2025. Jedno výběrové řízení mělo být určeno na modernizaci školní kuchyně.
Detektivové zasahují na Krajském úřadě v Plzni. Předmětem je společnost Kulturní centrum
Číst článek
Druhý případ se týká zakázek na přípravné práce rekonstrukce bývalých městských lázní v Plzni a také nesprávného hospodaření veřejně vlastněné společnosti odpovědné za realizaci projektu. „V obou případech se má za to, že byla manipulována zadávací řízení ve prospěch předem vybraných uchazečů,“ uvedl EPPO.
Krajský opoziční zastupitel a ministr kultury Martin Baxa (ODS, ve sněmovních volbách kandiduje za Spolu) vyzval vedení kraje, aby z události vyvodilo důsledky a aby o průběhu aféry otevřeně informovalo.
„Plzeňský kraj bude situaci nadále pečlivě sledovat a o dalším vývoji transparentně informovat veřejnost v rozsahu, který zákon umožňuje,“ uvedla v pátek Mertlová. Připomněla, že celá věc je nyní předmětem vyšetřování orgánů činných v trestním řízení.
Rekonstrukci památkově chráněných lázní z roku 1932, které kraj v roce 2022 koupil, prosazuje současná koalice ANO, STAN a uskupení Pro náš kraj. Odstartovalo ji ale předchozí vedení kraje, které tvořilo ANO, STAN a Piráti.
Proti je zejména opoziční ODS a TOP 09, která prosazovala novou stavbu galerie v centru města. Spolu s desítkami architektů i jejich profesní komorou také kritizují, že kraj nevyhlásil architektonickou soutěž a zadal projekt napřímo.