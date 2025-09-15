Plzeňský kraj zvažuje odvolání jednatele Kulturního centra a bývalého starosty Domažlic Macha

Plzeňský kraj zvažuje odvolání jednatele Kulturního centra a bývalého starosty Domažlic Miroslava Macha ze Sdružení pro město Domažlice. Minulý týden krajskou společnost prověřovali policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu. Zásah se týkal manipulace s veřejnými zakázkami a špatným hospodařením v souvislosti s modernizací školní kuchyně a s přestavbou městských lázní v Plzni.

Budova krajského úřad Plzeňského kraje ve Škroupově ulici v Plzni

Plzeňský kraj zadá taky v souvislosti s policejním zásahem audit hospodaření Kulturního centra (ilustrační foto) | Foto: Martin Polívka/Mf Dnes + LN | Zdroj: Profimedia

Kriminalisté následně obvinili devět lidí a dvě společnosti. Situaci v pondělí řešili krajští zastupitelé, říká náměstek hejtmana pro kulturu Libor Picka (STAN), který kandiduje ve sněmovních volbách.

Plzeňský kraj zadá audit Kulturního centra. Na místě dříve zasahovala NCOZ a obvinila devět lidí

„Všichni víme, že je vyšetřovaný, ale musí to přijít oficiálně. To znamená, že jakmile nám pan Mach oznámí, že je vyšetřován, že se může stát, že už nebude bezúhonný. Až nám toto oznámí, což se stane dnes nebo zítra (pondělí nebo úterý, pozn. red.), tak se s tím seznámíme a bude-li potřeba pana Macha odvolat, tak ho odvoláme – bude provedeno výběrové řízení na jednatele společnosti,“ říká Picka.

Plzeňský kraj zadá taky v souvislosti s policejním zásahem audit hospodaření Kulturního centra. 

Detektivové Národní centrály proti organizovanému zločinu v úterý minulý týden totiž na žádost Úřadu evropského veřejného žalobce provedli v Plzeňském kraji a v Praze sedmnáct domovních prohlídek a zadrželi devět lidí.

Souvisí to s vyšetřováním pro podezření z podvodu při veřejných zakázkách a podvodu s dotacemi týkajícími se modernizace školní kuchyně a velkého investičního projektu v Plzeňském regionu, psal už dříve server iROZHLAS.cz.

