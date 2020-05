Za krádež dvou koblih a 15 čokolád během nouzového stavu stráví muž dva roky za mřížemi

Dvaatřicetiletý Václav Šupka z Ústí nad Labem byl za drobnou krádež sladkostí v době nouzového stavu kvůli pandemii onemocnění covid-19 odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody. Plzeňský okresní soud ve čtvrtek rozhodl, že za krádež stráví 26 měsíců ve vězení, informoval o tom server Novinky.cz. Odsouzený muž kradl během nouzového stavu opakovaně. Plzeň 13:45 29. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dvaatřicetiletý muž se pokusil pronést 15 čokolád pod mikinou bez placení, teď stráví 26 měsíců ve vězení. (ilustrační foto) | Foto: Jana Šustová | Zdroj: Český rozhlas

Václav Šupka byl u krádeže během nouzového stavu přistižen dvakrát. Poprvé v plzeňském supermarketu Kaufland, kde ukradl dvě koblihy. Podruhé, o tři dny později, se v obchodě v Dobřanech, když se rozhodl pod mikinou pronést 15 čokolád bez placení, informoval o tom server Novinky.cz

Za běžných okolností by muž za svoje činy skončil pouze u přestupkové komise. Během nouzového stavu však platí jiné trestní sazby a i za drobné krádeže může pachatel strávit ve vězení od dvou do osmi let. Šupkovi byl uložen trest odnětí svobody na 26 měsíců, verdikt je pravomocný. Státní zástupce i obžalovaný s trestem souhlasili.

U soudu obžalovaný přiznal, že vyhlášení nouzového stavu si byl vědom. Svou činnost zdůvodnil nedostatkem peněz a jídla. „Jsem bezdomovec, nemohu sehnat práci a došly mi všechny úspory. Jedl jsem stále jen suché rohlíky,“ citovaly muže Novinky.

Opakovaně trestaný

Šupka byl v minulosti již trestaný, loni v únoru po propuštění výkonu z trestu chtěl vést podle jeho slov spořádaný život. „Našel jsem si práci u pásu, ale po nějaké době jsem tam musel skončit. Obcházel jsem různé pracovní agentury, ale nikde pro mě neměli místo. Pak přišel koronavir, to už jsem ztratil šanci úplně a zase se to otočilo na špatnou stranu,“ řekl před soudem. Dodal, že po vypuknutí koronavirové pandemie neměl kde spát ani co jíst.

Nad svým činem vyjádřil Šupka lítost, jeho advokát se proto přimlouval, aby dostal mírný trest. Jako argumenty k mírnějšímu trestu uvedl, že jeho klient spolupracoval, ke svému činu se doznal a projevil nad ním lítost. To, že kradl v krátkém sledu po sobě, však podle plzeňského soudce Luboše Patzenhauera obžalovanému přitížilo.

Václav Šupka má v trestním rejstříku osm záznamů, v minulosti byl již za krádež během nouzového stavu odsouzen. V roce 2013 platila v Ústeckém kraji mimořádná opatření kvůli povodním, tehdy Šupka ukradl měděný kabel ze železničního vagonu, za to ho poslali na čtyři roky do vězení.