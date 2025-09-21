Pneumatiky, kusy železa a skla. Lidé z Nekmíře na Plzeňsku se připojili k akci Ukliďme Česko
Lidi brouzdající s pytlem na odpadky po pangejtech, na břehu řeky, v parku nebo v ulicích menších obcí, jste mohli v sobotu potkat na mnoha místech Česka. Konala se totiž tradiční úklidová akce Ukliďme Česko. Letos se zaregistrovalo přes pět a půl tisíce úklidových akcí. Hlavní termín připadl na sobotu. Vyčistit okolí své obce se rozhodli třeba obyvatelé Nekmíře na Plzeňsku.
„Jsme dneska (v sobotu) prvně. Snažíme se, aby po sobě vnučky uklízely a aby příroda byla trošku lepší, aby viděly, že se musí příroda ochraňovat,“ říká paní Radka Míková, která přišla uklízet se svými vnučkami.
„Dostávají se pytle na sběr odpadu, jsou připraveny rukavice a je připravena dezinfekce, aby si po skončení akce mohli umýt ruce a vydezinfikovat,“ vysvětluje organizátor akce Martin Kapr.
„Akci pořádáme již sedmým rokem, máme zpravidla 5–7 skupin a každá skupina projde zhruba od tří do pěti kilometrů, takže odpad se postupně během toho roku nastřádá po celém okolí,“ pokračuje Kapr.
„Nejvíce úlovků bylo v prvním roce. To byly různé pneumatiky, kusy železa, skla, rozbité skleněné láhve, velké plastové kusy. V posledních letech už se nám podařilo obec uklidit a máme z toho dobrý pocit, protože opravdu je vidět, že lidé na to dbají, aby se odpadky kolem nich nepovalovali,“ uzavřel Martin Kapr.