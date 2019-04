V Česku stoupá počet lidí nemocných pneumokokovou infekcí. Loni jich bylo 480, osmdesát z nich zemřelo

V Česku přibývá nebezpečných pneumokokových infekcí. Nemocných loni bylo podle dat Státního zdravotního ústavu přes 480. To je o skoro 40 víc než rok předtím. Z toho přes 80 lidí podle předběžných informací ústavu v důsledku infekce zemřelo. Nejčastěji šlo o seniory, kteří jsou spolu s dětmi do pěti let nejohroženější skupinou.

