Po chladném a deštivém pondělí se v Česku oteplí. Ve středu bude až ke 30 stupňům

Po chladnějším a deštivém úvodu týdne se v Česku oteplí. Ve středu se odpolední maxima přiblíží ke 30 stupňům Celsia. Obloha bude s výjimkou pondělí převážně jasná či polojasná, od úterý bude pršet už jen minimálně. Více srážek by mohlo být na přelomu tohoto a příštího týdne, kdy se do Česka opět vrátí tropické teploty. Vyplývá to z týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Praha 8:26 16. června 2025 Pondělek bude podle meteorologů oblačný s deštěm nebo přeháňkami (ilustrační foto)

Pondělek bude podle meteorologů oblačný, s deštěm nebo přeháňkami, na východě Česka ojediněle i bouřkami. Od západu bude ale oblačnosti ubývat a spolu s tím ustanou i srážky. Nejvyšší odpolední teploty v pondělí budou mezi 19 až 23 stupni Celsia, tedy podstatně níž než v neděli, kdy bylo na mnoha místech přes 31 stupňů.

V úterý se začne oteplovat a srážky budou mít podobu ojedinělých slabých přeháněk. Podobné to bude i ve středu, kdy se denní maxima dostanou až na 29 stupňů.

Ve druhé polovině pracovního týdne se mírně ochladí, ale pršet by nemělo. Přeháňky nebo bouřky by se do Česka mohly vrátit na přelomu tohoto a příštího týdne. Zároveň by se v té době měla denní maxima dostat nad 30 stupňů Celsia.