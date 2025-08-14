Po děkanovi katolické teologické fakulty odmítá odstoupit i proděkan. ‚Ať rozhodne soud,‘ říká Prázný
Proděkan Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy Aleš Prázný odmítá odstoupit ze statutárního vedení fakulty, píše Deník N. Po svém odvolání ho jmenoval bývalý děkan fakulty Jaroslav Brož. Po středečním jednání s rektorkou univerzity Milenou Králíčkovou má vést fakultu šéfka tamních odborů Michaela Falátková. Středeční rozhodnutí a kroky rektorky označilo vedení fakulty za nezákonné. Rektorka řekla, že rozhodnutí v souladu se zákonem je.
Ve čtvrtek pak rektorát sdělil, že Prázný není od středy oprávněn jakkoli vystupovat a jednat za fakultu.
„Fakulta nadále trvá na tom, že statutárním zástupcem fakulty je dle platných předpisů doc. PhDr. Aleš Prázný, Ph.D., a nebude akceptovat nezákonné kroky rektorky UK,“ napsala redakci Deníku N mluvčí fakulty Jana Marešová. Informaci serveru potvrdil i Prázný. „Fakultu dále vedu já jako statutární zástupce,“ řekl. Za fakultu chce nadále podepisovat dokumenty či rozhodnutí.
Podle rektorátu na to ale nemá Prázný právo. „Jakékoli jednání docenta Prázného, které činil, činí a učiní v údajném zastoupení KTF UK, je nelegální a neplatné a docent Prázný odpovídá za veškerou újmu, kterou takto UK a KTF UK působí,“ sdělilo vedení UK. Veškeré kroky vůči Práznému a pověření Falátkové jsou podle rektorátu zcela v souladu se zákonem o vysokých školách i se zákoníkem práce. Prázný a lidé s ním spříznění podle vedení UK šíří dezinformace.
S tím, aby fakultu vedl Prázný, rektorka nesouhlasila. „Pan proděkan Prázný nemá důvěru vedení univerzity. Důvodem je, že fakulta není připravena na začátek semestru, nemá schválený rozpočet a ve vzdělávací činnosti se objevila celá řada prokazatelných problémů,“ sdělila ve středu Králíčková.
Čekání na rozhodnutí soudu
Uvedla, že Práznému byl proto předán dokument, ve kterém mu byly určeny takzvané překážky v práci. Prázný ovšem tvrdí, že se oprávnění rektorky podle zákona o vysokých školách vztahují pouze na děkana, nikoli na jiné zaměstnance fakulty. „Prázný nadále pokračuje ve výkonu funkce a hodlá vyčkat rozhodnutí soudu ve věci platnosti odvoláni děkana z funkce,“ napsalo vedení fakulty.
„Jako zaměstnavatel na tom trváme a překážky jsou podle zákona o vysokých legální, stejně tak podle zákoníků práce. Jedná se o jednostranný akt zaměstnavatele a Prázný by ho měl akceptovat,“ řekla ve čtvrtek Králíčková. Zaměstnance fakulty bude vedení univerzity o tomto stavu informovat e-mailem.
Brož převzal rozhodnutí o odvolání z funkce před týdnem. Proti rozhodnutí podal odpor a požádal o přiznání odkladného účinku. Králíčková děkana odvolala na konci července, rozhodnutí se mu pokusila doručit osobně, neboť byl na nemocenské, to se ale nepodařilo.
Brože odvolala na návrh předchozího akademického senátu už v únoru, Brož ale kvůli tomu podal žalobu. Soud ho předběžným opatřením do funkce vrátil do doby, než o žalobě rozhodne.
V únoru 2024 byl Brož zvolen děkanem Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy, po roce však z funkce odvolán. Nesouhlasil s tím, aby volbu jeho nástupce vypsal končící akademický senát, a zpochybnil jeho legitimitu. Obrátil se proto na Městský soud v Praze, který ho předběžným opatřením do funkce vrátil.
Nově zvolený akademický senát však Brože opět odvolal. V několikastránkovém dokumentu mu navrhovatelé vytýkali netransparentní postupy, nekompetentnost a poškozování dobrého jména fakulty.