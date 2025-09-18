Po dvaceti letech Děčín zbourá vyhořelou sportovní halu. Další plány s místem zatím nemá

Děčín začal s demolicí vyhořelé sportovní haly ve Vokolkově ulici. Objekt tělocvičny, který před více než dvaceti lety vyhořel, získalo město nedávno do majetku a mohlo tak začít s jeho odstraněním. Demoliční práce omezují i provoz sportovišť v okolí.

Demolice (ilustrační foto)

Po zbourání haly a odvezení sutin by na místě měla zbýt betonová deska | Foto: Edmund Kijonka, česká ilu | Zdroj: Česká ilustrační fotografie / Profimedia

Vyhořelý objekt bývalé tělocvičny sousedí se základní školou doktora Miroslava Tyrše a také s jejími hřišti. Kvůli pohybu stavební techniky je tak provoz na okolních sportovištích omezený. Horní hřiště nad tělocvičnou je denně zavřené od 7:00 do 17:00, dolní hřiště zůstane nepřístupné po celou dobu prací.

Na místě přibylo oplocení školního pozemku a také přilehlé silnice, na jednom z úseků pak není možné parkovat. S těmito omezeními musí řidiči i sportovci počítat do začátku října, kdy by měla být demolice hotová.

Ze sportovní haly je nutné vystěhovat všechno, co půjde. Během let, jak budova chátrala do ní chodili různí lidé a odnášeli věci, které bylo možné zpeněžit, a tak začal být objekt nebezpečný.

Firma pak odmontuje dveře, okna, osvětlení, ale i různé kabely a klempířské konstrukce. Po vyklizení budovy začnou bourací práce pomocí bagru s dlouhým ramenem a pak se speciálními kleštěmi, se kterými rozebere střechu.

Bude nová tělocvična?

Co by mohlo na místě vyhořelé haly stát naznačil mluvčí města Luděk Stínil: „V plánu je na místě vybudovat tělocvičnu. Nechali jsme si zadat studii, která je hotová, nicméně v tuto chvíli ještě není rozhodnuto, že půjdeme právě tím směrem. Je možné, že dojde ještě k nějakým změnám.“

Po zbourání haly a odvezení sutin by měla, podle Stínila, zbýt na místě betonová deska jako základ pro možnou příští stavbu. 

Zbourání nebezpečné haly trvalo tak dlouho, protože vyhořelá tělocvična patřila soukromému vlastníkovi. V první polovině roku 2024 se ji městu podařilo získat do majetku bezúplatným převodem a mohlo začít plánovat její odstranění.

Náklady na demolici a oplocení prázdného pozemku vyjdou Děčín na necelé dva miliony korun.

