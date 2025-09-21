Po havárii do řeky Bečvy znovu vysadili stovky tisíc mladých ryb. V jejich nákupu pomohla veřejná sbírka

V řece Bečvě ve 42 kilometrovém úseku od Choryně u Valašského Meziříčí až po soutok s Moravou u Tovačova na Přerovsku přestane od příštího roku platit omezený režim lovu chyť a pusť. Vyhlásili ho tam rybáři před pěti lety po ekologické havárii. Uniklý kyanid tehdy otrávil na 40 tun ryb. Podle Jakuba Vávry z Českého rybářského svazu aktuální rozbory dokazují, že využití ryb v kuchyni je už bezpečné.

Rybaření, rybář (ilustrační foto)

Po havárii do řeky Bečvy znovu vysadili stovky tisíc mladých ryb. V jejich nákupu pomohla veřejná sbírka (ilustrační foto) | Foto: BarbaraJackson | Zdroj: Pixabay | CC0 1.0,©

„Letošní konference delegátů územního svazu na základě histologických průzkumů a poznatků místních hospodářů rybářských revírů, rozhodla o zrušení toho režimu chyť a pusť. Populace ryb, reofilních druhů, žije na takové úrovni, že ta ochrana není nutná,“ říká Vávra.

Rybáři po havárii do řeky znovu vysadili stovky tisíc mladých ryb. V jejich nákupu pomohla i veřejná sbírka, ve které lidé a firmy darovali necelé 3 miliony korun.

