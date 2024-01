Po hradní kanceláři nic nechci. Chovají se ke mně zdvořile, i já budu nadále slušný, říká poradce Kolář

Po Novém roce skončila na Hradě smlouva prezidentovu poradci a „příteli po boku“ Petru Kolářovi. Jak zjistil Radiožurnál a server iROZHLAS.cz, přišel kvůli tomu o vstupní kartu a tím pádem i o volný přístup na Hrad.

Skončily mu zároveň pravidelné pondělní porady i soukromé schůzky s prezidentem. Podle exdiplomata se ale zase tolik nemění.

„Když budu chtít jít za prezidnetem, respektive když prezident bude chtít, abych za ním přišel, tak jediné, co se změní, že mě někdo bude muset přijít vyzvednout na recepci a dovést nahoru,“ vysvětluje Kolář v rozhovoru. Rozhovor Praha 6:20 25. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Kolář při oficiálním oznámení kandidatury a zahájení prezidentské kampaně Petra Pavla v roce 2022 | Zdroj: PETR TOPIČ / MAFRA / Profimedia

Ptali jsme se v prezidentské kanceláři na vaše další působení na Hradě, třeba zda zůstanou vaše soukromé schůzky s prezidentem či pondělní porady. Šéf tiskového odboru Vít Kolář nám k tomu řekl, že nezůstanou. Kromě toho přijdete i o vstupní kartu. Prý se to tímto krokem „pročistí“, protože nebude potřeba tuto věc už vysvětlovat a řešit. Berete to tak? Ulevilo se vám? Nebo jak to vnímáte?

Vnímám to jako nový stav, který respektuji. Vedení kanceláře prezidenta se takhle rozhodlo, já se nemám důvod nějak proti tomu ohrazovat. Prostě to tak je.

Kolář: O prověrku jsem žádal i kvůli reputaci prezidenta. Mezi mnou a Nejedlým je rozdíl Číst článek

Je pravda, že když budu chtít jít za prezidentem, respektive prezident bude chtít, abych za ním přišel, tak vlastně jediné, co se změní, bude, že mě někdo bude muset přijít vyzvednout na recepci a dovést nahoru. Pravda je, že tím, že jsem ukončil svou spolupráci formou dohody o pracovní činnosti, nemám s kanceláří prezidenta žádný formální vztah.

Loni v červnu jste svou roli pro Seznam Zprávy popsal mimo jiné tak, že jste „osobní poradce pana prezidenta“. Změnilo se to nějak?

Za mě ani tak ne, ale nemusíme tomu říkat poradce. Prostě když jste s někým dlouhou dobu ve vztahu, v jakém já jsem byl s prezidentem Pavlem, tak to neutnete, pokud není nezájem z druhé strany. Pokud prezident chce znát můj názor, asi se mě neptá jako poradce, ale někoho, komu předpokládám věří a jehož názor je pro něj relevantní. Neodpovídám, protože je to prezident republiky, ale protože je to Petr Pavel, kterého znám jako přítele.

Nebude pro něj problematické, když jako někdo, kdo mu radí, už nebudete mít vhled do prezidentské kanceláře?

Asi záleží na tom, jaké to bude téma. Pokud se bavíme o mezinárodní situaci, o které přednáším a kterou se zabývám, kdy se moje expertiza hodí nejen prezidentovi, ale jsem žádán i na jiných fórech, tak prezident, pokud se o tom chce radit, jsem mu k dispozici. Pokud chce znát moje názory na jiné věci a budou mu připadat relevantní, tak se zeptá a já se mu budu snažit odpovědět podle nejlepšího vědomí a svědomí.

Nechtěl být jako Nejedlý, prověrku ale nemá. Kvůli tomu bude Kolář na Hradě pokračovat bez smlouvy Číst článek

Šlo mi spíš o to, jestli není v jeho zájmu, abyste ten vhled do fungování prezidentské kanceláře měl. Zastal se vás nějak v téhle věci?

Myslím si, že není ani tak důležité, abych měl vhled do fungování kanceláře. To musí být podstatné pro prezidenta. Pokud by měl pocit, že nefunguje, tak má právo to s kýmkoli konzultovat.

Já se zaměřuji na bezpečnostní a zahraniční politiku a tam je samozřejmě vhled daný tím, co jsou pro mě dneska ty zdroje, ze kterých čerpám. Pokud nemám možnost se seznamovat s klasifikovanými informacemi, které se týkají probíhajících konfliktů a ze kterých je potřeba vyvodit i naši strategii, tak tam jsem samozřejmě omezen. K tomu má ale zase prezident aparát ministerstva zahraničí a svých lidí, kteří k těm informacím přístup mají.

My se můžeme bavit o obecném pohledu na věc, ale s těmi informacemi, které má prezident k dispozici, ho můžou vést k tomu, že může moje doporučení ignorovat, protože může mít zase informace jiné. To je prostě na něm.

A jako přítele se vás prezident zastal?

Neberu to tak, že se mě nezastal vůči kanceláři. To není jeho zodpovědnost. Musela to rozhodnut kancléřka a my jsme se s prezidentem na tohle téma bavili minimálně. Nechci ho zatěžovat věcmi, které souvisí s administrativou. To není to, co by měl prezident dělat.

‚Chovají se zdvořile‘

Když jsme to řešili s prezidentskou kanceláří, tak Vít Kolář připustil, že se vám jejich kroky nelíbí. Jak to hodnotíte?

Ke mně se chovají zdvořile a hezky. Já po nich nic nechci. Pokud se na mě budou s něčím obracet, budu se chovat nadále slušně a zdvořile.

Pavlův ‚přítel po boku‘ Kolář nebude mít prověrku od NBÚ. ‚Mrzí mě to, chtěl jsem předejít pomluvám,‘ řekl Číst článek

Chtěl bych se ještě vrátit k tomu, jak bude vaše působení na Hradě dál vypadat. Zeptám se na ty vaše pravidelné pondělní schůzky s prezidentem. Ty už teda nebudou?

Myslíte ta kolegia?

Myslím ty soukromé schůzky.

To já nevím, do toho vám s prominutím nic není.

Mluvčí Vít Kolář nám k tomu řekl, že celkově omezili vliv poradců. Místo toho, aby svoji expertizu nabízeli, ji teď šéfové jednotlivých odborů poptávají a navíc mizí mezičlánek v podobě šéfa poradců Tomáše Richtera. Je to podle vás správný krok?

Nedokážu vyhodnotit, ale zdá se mi to jako srozumitelné racionální rozhodnutí, které nerozporuji. Je to vlastně celkem logické.

A když se teď podíváte na aktuální podobu prezidentské kanceláře - odešli lidé z kampaně, skončil Tomáš Richter, vy jste se zařadil mezi externí poradce...

Já to takhle vůbec neberu. Pokud s námi prezident chce mluvit, tak s námi může mluvit.

Ach, ty titulky… Ano, na konci roku mi končí smlouva. Ano, už ji neprodloužím. NE, NEBUDU POKRAČOVAT NA HRADĚ BEZ SMLOUVY. Půjdu-li na Hrad, tak jako jakákoli jiná návštěva. Tedy budu-li pozván. Howgh. https://t.co/R8aGOhDMeq — Petr Kolář (@PetrKol15555896) December 21, 2023

Jde mi o to, jestli ty odchody posílily pozici kancléřky?

Nebudu komentovat vůbec tyhle věci. Myslím si, že kancléř má mít silnou pozici, má to být člověk, který prezidentovi odebere břímě, kterým je jeho kancelář a celý ten aparát. Tak aby ten aparát fungoval tak, aby se prezident mohl zabývat nejen výkonem své funkce, ale aby mohl také mít nějakou svou agendu, strategii a to, co mu přijde prioritní a důležité v politice a ne v řízení kanceláře.

Takže, co se týče kanceláře, si myslím, že je dobře, když je tam schopný vedoucí, který prezidentovi to břímě související s administrativou jeho kanceláře odejme a prostě se o to stará.