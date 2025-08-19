Po řidiči formule na D4 pátrají dálniční policisté. Žádají veřejnost o záznamy z palubních kamer

Policisté z dálničního oddělení v Mníšku pod Brdy u Prahy se zabývají případem formule, která jela po dálnici D4. Videozáznam s jízdou neschváleného vozidla se objevil v médiích a na sociálních sítích. Policisté budou prověřovat řidiče doprovodných aut, u nichž jsou čitelné registrační značky, a vyhodnotí záznamy z průjezdových kamer.

Praha Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Policisté zároveň žádají řidiče, kteří nelegální jízdu formule viděli a mají záznam z palubní kamery, aby jej poskytli policistům, uvedla v úterý na webu středočeské policie mluvčí Vlasta Suchánková.

2:08

Až 150 kilometrů v hodině. Nové značení na dálnici D3 mezi Budějovicemi a Táborem povolí vyšší rychlost

Číst článek

Podobná závodní auta na silnice nesmějí, nesplňují pravidla pro provoz na pozemních komunikacích, nemají například registrační značku ani směrová světla.

„Součástí prověřování bude zadokumentování přestupkového jednání řidiče formule, například technický stav vozidla, kdy provozoval vozidlo, které nebylo schváleno k jízdě na pozemních komunikacích, dále pojištění odpovědnosti za možnou škodu způsobenou tímto vozidlem, absence dálniční známky a v neposlední řadě rychlá jízda,“ dodala Suchánková.

Závodní auto typu formule jezdilo na D4 už v minulosti. V roce 2019 policie jezdce dopadla, ale nedokázala jej identifikovat, protože měl při jízdě nasazenou přilbu.

Přestupkové řízení proto městský úřad zastavil. Řidiči hrozila až desetitisícová pokuta a až roční zákaz řízení. Po řidiči závodního auta na D4 policie pátrala také v roce 2022.

ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy z domova

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme