Po silných deštích žďárské ulice potemněly. Někde zhasly všechny pouliční lampy, jinde jich svítí jen pár

Zatmění ulic v posledních dnech prožívají obyvatelé Žďáru nad Sázavou. Od pátku nesvítí některé venkovní lampy. Výpadky hlásili postupně lidé z různých částí Žďáru. Podle města se už daří osvětlení znovu zprovoznit. Temno ale zůstává třeba u průmyslové školy nebo na takzvaných Dagmarkách.

Výpadky hlásili postupně lidé z různých částí Žďáru

Zatmění ulic v posledních dnech prožívají obyvatelé Žďáru nad Sázavou | Foto: Daniel Zach | Zdroj: Český rozhlas

Po silných deštích potemněly žďárské ulice. Někde zhasly všechny pouliční lampy, jinde jich svítí jen pár. „Já když jdu, tak většinou chodím po silnici, protože ten chodník je křivý, zakopnete,“ říká pan Jiří, který chodí s čelovkou. 

Zatmění ulic v posledních dnech prožívají obyvatelé Žďáru nad Sázavou

Na silnici, která rozděluje dvě sídliště: u průmyslové školy a u vodojemu, vede směrem k centru města, není tma úplná. Místy nějaká lampa funguje.

„Od pátku tady nesvítila světla, v sobotu se rozsvítila tak do 10 hodin, pak to zhaslo a včera zase nesvítila,“ popisuje pan Jiří. Výpadky podle něj tedy nemají ani pravidelnost.

Zbává pár slepých míst

„Problémy začaly v pátek po velkých deštích, s kterými pravděpodobně poruchy souvisely, velká většina se podařila díky intenzivní práci kolegů vyřešit,“ říká mluvčí žďárské radnice Blanka Sobolová. Podle ní zbývá už jen pár míst. 

Dál zůstane zhasnuté okolí tvrzi a průtah sídlištěm Stalingrad. Tam nejsou důvodem nedávné deště, ale pracují zde stavebníci a osvětlení bude úplně nové.

