Po sobotním výbuchu v Sušici zůstávají v nemocnici tři popálení. Jednoho člověka lékaři pustili domů
Tři ze čtyř pacientů, kteří se popálili při výbuchu hořlaviny v noci na sobotu v Sušici na Klatovsku, zůstávají v péči nemocnic. Dva lidé s nejvážnějšími popáleninami skončili na popáleninovém centru nemocnice na pražských Vinohradech, dva popálené přijala Nemocnice Klatovy. Jednoho z mužů lékaři po ošetření v Klatovech propustili, další bude zřejmě propuštěn v neděli, informoval ráno mluvčí Nemocnic Plzeňského kraje Jiří Kokoška.
„Do klatovské nemocnice byli přijati dva muži ve věku 16 a 24 let. Oba měli středně těžká zranění, popáleniny v oblasti hlavy. Starší z mužů byl po ošetření propuštěn, mladší zůstal přes noc na pozorování s tím, že bude v neděli dopoledne pravděpodobně také propuštěn do domácího ošetřování,“ uvedl Kokoška. Do klatovské nemocnice byla původně dopravena i další popálená žena, ta ale byla následně převezena do vinohradské nemocnice.
V Sušici v noci vybuchla hořlavá kapalina. Policie případ vyšetřuje pro ohrožení z nedbalosti
V péči specializovaného popáleninového centra Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze tak zůstávají dva pacienti, zranění při sobotním výbuchu. „Více komentovat stav konkrétních pacientů nemůžeme,“ řekla mluvčí vinohradské nemocnice Tereza Romanová.
V noci z pátku na sobotu vybuchla hořlavina, když se s její pomocí jeden z hostů zábavy, která se pořádala na ostrově Santos, pokusil zapálit venkovní gril. Hořlavina popálila několik lidí.
Podle krajské policejní mluvčí Michaely Raindlové policisté případ stále vyšetřují pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. Prověřují jednoho podezřelého člověka.