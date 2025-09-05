Po srážce vlaku a člověka stojí provoz mezi Prahou a Dobřichovicemi. Dopravce zajišťuje náhradní dopravu

Vlak v pátek ráno na železničním přejezdu v Černošicích srazil a usmrtil člověka, provoz vlaků v úseku Dobřichovice – Praha-Radotín je zastaven. Totožnost zemřelého policie zatím nezná, zřejmě šlo o muže. Ve vlaku bylo 130 cestujících, nikdo z nich se nezranil, řekla krajská policejní mluvčí Michaela Richterová. Podle webu Českých drah omezení potrvá do 09.30.

Událost byla hlášená v 07:00. „Jednalo se o střet člověka s rychlíkem přímo na přejezdu, odklání se i provoz na přilehlé silnici,“ řekla mluvčí.

Kriminalisté budou prověřovat, zda se jednalo o nešťastnou událost, nebo měla nehoda jinou příčinu. Dechová zkouška ukázala, že strojvedoucí nebyl pod vlivem alkoholu. Dopravce zajišťuje náhradní autobusovou dopravu.

