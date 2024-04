‚Po zralé úvaze a s ohledem na svůj věk.‘ Zavoral odstoupil z funkce šéfa Ústřední vojenské nemocnice

Ředitel Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha – Miroslav Zavoral se rozhodl skončit ve své funkci. Písemné rozhodnutí ve středu předal do rukou vedení ministerstva obrany. V čele nemocnice, kterou vedl čtrnáct let, zůstane do konce června, informovalo ministerstvo v tiskové zprávě.

Praha 16:13 3. dubna 2024