Po zveřejnění rychlé jízdy musíme zjistit, kdo byl za volantem. U Turka to víme, říká mluvčí prezidia

Policisté dále prověřují instagramový příspěvek Filipa Turka. Europoslanec zvolený za koalici Přísahy a Motoristů sdílel fotografii z dálnice, na které je vidět, že jede přes 200 kilometrů v hodině. Policie dále prověřuje i chování některých europoslancových příznivců, kteří vyhlásili Turkovu challenge. „Zveřejněné video je jeden z důkazních prostředků, na které bude bezpochyby brán zřetel," říká mluvčí policejního prezidia Jozef Bocán. Rozhovor Praha 17:51 22. dubna 2025

Už došla policie k nějakým závěrům?

V tuto chvíli stále pracujeme na vyhodnocení jednotlivých obrazových záznamů, ať už se to týká fotografií nebo videí, které se začaly během víkendu objevovat zejména na sociálních sítích a následně byly šířeny v mediálním prostoru. Na tomto vyhodnocení tedy v tuto chvíli pracujeme.

Mohlo by být video, ze kterého údajně můžeme vyčíst, že se jízda odehrála v Česku a ne v zahraničí, dostatečným důkazem?

Je to bezpochyby jeden z důkazních prostředků. V prvotní řadě musíme zjistit, kdo řídil, kde řídil, kdy řídil. V případě pana Turka samozřejmě víme, kdo řídil, protože se k tomu veřejně postavil.

Následně to v obecné rovině probíhá tak, že pokud to zjistíme my na policejním prezidiu, tak tu věc podle místní příslušnosti postupujeme na patřičná krajská ředitelství, která posbírá důkazní materiál a následně předá správnímu orgánu k dalšímu řešení.

Pokud by se ten přestupek prokázal, co řidiči hrozí?

Za překročení rychlosti mimo obec o více než 50 kilometrů v hodině může řidiči ve správním řízení hrozit pokuta od sedmi do 25 tisíců korun. S tím je spojen i zákaz činnosti, který spočívá v zákazu řízení motorových vozidel délkou od šesti do 18 měsíců.

Turkova challenge

Jak přistupujete k těm, kteří Filipa Turka úmyslně napodobují – překračují dovolenou rychlost a posléze sdílejí tato videa na sociálních sítích?

Naprosto stejně. Pro nás není důležité, kdo konkrétně se skrývá za domnělým protiprávním jednáním. Pro nás je důležité zjistit, kdo byl za volantem daného vozidla. Následný postup je velice obdobný, kdy toho člověka, pokud ho ztotožníme, kontaktujeme a budeme po něm požadovat vysvětlení. Poté už následuje zpracování celé věci a předání kompletního spisu s důkazním materiálem správnímu orgánu.

Dá se takto na sociálních sítích zveřejněné video chápat jako přiznání?

Do jisté míry zcela jistě ano. Záleží poté na tom, jak k tomu přistoupí správní orgán, který bude o věci rozhodovat. Do jisté míry je to ale jeden z důkazních prostředků, na které bude bezpochyby brán zřetel.

Manipulace s telefonem během jízdy je v Německu zakázaná. Mohou na Filipa Turka reagovat vaši němečtí kolegové?

Mohou stejně jako my. O téhle záležitosti jsme se dozvěděli vlastním monitoringem i na sociálních sítích a oni mají tu stejnou možnost. Jedna věc je, že nám lidé nějaké věci oznamují, druhá věc je, že je zjistíme sami. Z takzvané úřední povinnosti poté konáme.

Když to shrneme. Komu může podobné chování podle vás imponovat do té míry, že ho začnou napodobovat?

To je samozřejmě otázka, na kterou by měl odpovědět asi spíše dopravní psycholog. My už jsme v tom duchu o víkendu vydali obecné varování. Spíše kvitujeme, aby lidé, kteří jsou veřejně známí a mají celou řadu podporovatelů, obdivovatelů nebo sledujících na sociálních sítí, využívali svůj potenciál k tomu, aby pozitivně ovlivnili výsledky dopravní nehodovosti a spíše nabádali k tomu, aby lidé řídili opatrně a chovali se na českých silnicích zodpovědně.